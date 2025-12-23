Meta強化打詐 移除780萬則鎖定台灣詐騙廣告

（中央社記者吳家豪台北23日電）社群平台成為詐騙溫床，Facebook（臉書）母公司Meta積極強化打詐，運用AI及自動化系統加強偵測，自2024年3月起至2025年12月為止，Meta在台灣已移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告。

Meta今天發布新聞稿說明，過去數年來Meta在台灣全面提升科技阻詐力，包含率先導入名人臉部辨識技術、應用在常見的名人投資詐騙上，也運用人工智慧（AI）加強偵測詐騙，並在台灣首創「廣告主驗證」，全面掃蕩來自跨國的非法詐騙集團及其網絡，與台灣政府共同防禦台灣社群。

自2025年7月與數位發展部、內政部及刑事警察局合辦「全民打詐行動論壇」，Meta延續長期以來的3大打詐戰略，包括強化平台阻詐措施、掃蕩詐騙集團網絡、聯手夥伴共築防線。

在強化平台阻詐措施方面，Meta運用AI的最新科技強化偵測詐騙，並透過自動化提高執行效率。2025年至今，Meta在全球下架超過1.34億則詐騙廣告，支持執法單位辨識與追緝詐騙集團；在過去15個月，社群對詐騙廣告的檢舉量下降逾50%。

Meta在台灣與數位發展部及刑事警察局建立即時通報、快速下架的溝通管道，也強化定期的情報交流機制，雙管齊下打擊跨國詐騙網絡。

此外，Meta持續破解不斷演進的詐騙網絡，專家調查所發現的一系列訊號，調查出違規的不法份子及其網絡，並將這些資訊套用至自動化執行系統中，加速後續掃蕩詐騙網絡。自2024年3月起至2025年12月止，Meta主動移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告。

Meta表示，由於大量跨境詐騙廣告被封鎖，詐騙集團擬將大幅運用非廣告的詐騙管道，再加上耶誕節與新年將至，祝福訊息頻繁往來，詐騙集團將趁勢「冒充熟人」聯繫，誘導民眾提供個資或轉帳。

Meta即日起在粉絲專頁上推出「訊息詐騙」教育活動，提醒民眾留意釣魚連結、冒名借款、高薪求職、投資陷阱及網路戀愛等常見手法，並善用Meta帳號安全功能、Messenger隱私設定及封鎖與檢舉等功能強化自我防護。（編輯：張均懋）1141223