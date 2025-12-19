Meta影像生成模型明年問世？ 同時開發世界模型

【緯來新聞網】《華爾街日報》18日獨家報導，臉書母公司Meta Platforms正同步開發兩款新一代AI模型，其中一款代號「芒果」（Mango），主打影像與影片應用；另一款則是以文字為核心的大型語言模型，相關產品預計於2026年上半年推出。

知情人士指出，Meta AI負責人汪滔（Alexander Wang）日前在公司內部問答中，與產品長考克斯（Chris Cox）談及這批新模型。汪滔透露，代號「酪梨」（Avocado）的新一代文字模型，將特別強化程式編碼能力，同時公司也正著手探索「世界模型」，讓AI能透過視覺資訊理解與學習環境。而上週已有消息指出，Meta 此款模型不排除改採專有、非開源的開發路線，與過去主打開源策略的 Llama 系列形成明顯反差。



Meta今年夏天重整AI布局，成立「Meta超級智慧實驗室」，由汪滔領軍。執行長祖克柏親自主導招募行動，從OpenAI延攬超過20名研究人員，打造一支規模逾50人的研發團隊。



報導指出，影像與影片生成已成為AI大廠競逐焦點。Meta於9月推出AI影片生成器「Vibes」，OpenAI隨後發布「Sora」，谷歌則以影像工具「Nano Banana」推升Gemini使用量。隨著競爭升溫，OpenAI執行長奧特曼也坦言，公司已進入「紅色警戒」狀態，隨即推出新版 ChatGPT Images。

