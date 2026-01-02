Meta打詐劇本曝光 全球拖延監管保千億收益

（中央社舊金山1日綜合外電報導）日本監管機構去年對臉書（Facebook）和Instagram上猖獗的詐騙廣告表示強烈不滿。詐騙手段多元，包括投資詐騙，以及利用人工智慧（AI）製作的假冒名人產品代言。

路透社檢視的內部文件顯示，這兩個社群平台的母公司Meta擔心，日本可能很快祭出驗證所有廣告主身分的措施。此舉雖有助於減少詐騙，但也可能損害公司營收。

為了化解這一威脅，Meta展開執法行動以減少違規廣告數量。但內部文件顯示，Meta同時也試圖讓這些有問題的廣告更不容易被日本監管機構「發現」。

這批內部素材橫跨過去4年，記錄Meta員工對其平台的詐騙廣告在全球快速氾濫所作的評估。這份資料匯集自多個來源，由財務、法務、公共政策及安全等部門員工撰寫，也揭露Meta為了維護數十億美元的廣告收益，曾抵制各國政府打擊詐騙廣告的努力。

在這種情況下，Meta的應對措施取決於其「廣告檔案庫」（Ad Library），這是一個公開可搜尋的檔案庫，用戶可透過關鍵字查找臉書和Instagram上的廣告。Meta當初建立此檔案庫是為了提升透明度，但文件指出，Meta意識到日本監管機構正利用它來檢驗Meta應對詐騙廣告的成效。

文件顯示，為了優化測試表現，Meta員工找到方法操縱廣告檔案庫搜尋結果中所謂的詐騙廣告「感知盛行率」。首先，他們識別出日本用戶在廣告檔案庫中用來搜尋詐騙廣告的熱門關鍵字和名人姓名；接著，他們反覆執行這些搜尋，將出現的可疑詐騙廣告從檔案庫及Meta平台上刪除。

這一策略成功移除監管機構希望剷除的部分詐騙廣告，但也讓Meta認為監管者正在查看的搜尋結果看起來比實際更乾淨。Meta團隊在文件中解釋，降低詐騙內容搜尋能見度，是為了確保監管當局、調查人員及媒體記者無法搜尋到這些有問題的廣告。

在行動展開數月後，Meta在內部備忘錄指出：「我們上週發現的詐騙廣告不到100則，在衝刺階段的最後4天甚至降至零則。」文件還提到，日本政府也注意到這一點，並列舉一位重量級國會議員受訪時對此進展大加讚賞。

自民黨眾議員小林鷹之曾對媒體表示：「詐騙廣告已經在減少。」

日本最終並未實施Meta所擔心的驗證與透明化規定。日本總務省對此拒絕置評。

文件顯示，這項行動成效極佳，以至於Meta將這套作法納入「全球通用手冊」（general global playbook），用以應對包括美國、歐洲、印度、澳洲、巴西及泰國等其他市場的監管審查。如部分文件所述，這份手冊詳列Meta的應對方針：除非新法規讓他們別無退路，否則將拖延監管審查與廣告主驗證。

Meta發言人史東（Andy Stone）在聲明中告訴路透社，從廣告檔案庫中移除詐騙廣告並無任何誤導之處。史東表示，清理搜尋結果等同於從系統中移除。他寫道：「Meta團隊定期檢查廣告檔案庫，以揪出詐騙廣告，出現在檔案庫的詐騙內容變少，平台上詐騙廣告也隨之減少。」

Meta內部文件揭示了詐騙廣告在這家社群媒體巨擘商業模式中的核心角色，以及公司為保障廣告收入所採取的措施。路透社去年11月報導，Meta認為「高風險」的詐騙廣告，每年可為公司創造高達70億美元（約新台幣2200億元）的收入。路透社12月發現Meta對中國廣告主的猖獗詐騙行為亦採取容忍態度。

根據文件，Meta並未採取驗證措施，而是決定採取「僅被動回應」的立場。這意味著透過遊說等方式抵制監管，還包括在日本實施清理廣告檔案庫搜尋結果等作法。所謂被動立場，亦代表只有在立法者強制要求的情況下，Meta才會接受全面驗證制度。

迄今僅有少數市場採取相關作法，包括台灣與新加坡。

即便如此，文件顯示，Meta所承受的財務損失微乎其微。Meta自家測試發現，驗證措施能讓這些國家的詐騙廣告立即減少高達29%，但流失的收入大多能追回，因為這些遭封鎖的廣告仍能在其他市場投放。

例如，若未經驗證的廣告主被禁止在台灣投放廣告，Meta就會在其他地區更頻繁地向用戶展示這些廣告，形成一種「打地鼠」效應。2025年3月的一份文件指出，在台灣被阻擋的廣告，「相關收入被重新分配或導向其他目標國」。對消費者造成的傷害也隨之被轉移，「損害亦是如此」。（編譯：陳昱婷）1150102