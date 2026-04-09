Meta推出閉源AI模型Muse Spark：汪滔花9個月從零重做，為何不再免費開源了？

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重點一：Meta 超級智慧實驗室推出 Muse Spark 模型，由前 Scale AI 執行長汪滔領軍，九個月內從零重建 AI 技術堆疊，已部署於 Meta AI 助理。



重點二：Muse Spark 定位非頂尖模型，而是以效率見長的「科學式擴展」第一步，Meta 坦承在程式撰寫等領域仍落後 OpenAI 與 Anthropic。



重點三：Meta 2026 年 AI 資本支出上看 1,150 至 1,350 億美元，同時首度試水溫 API 付費模式，為開源路線開闢新營收可能。

Meta 週三發表 Muse Spark，這是超級智慧實驗室（Meta Superintelligence Labs）推出的第一款模型，也是 Muse 系列的起點。

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據 Axios 報導，該模型內部代號為「Avocado」，由 Meta 去年六月以 143 億美元（約合新台幣 4,542 億元）投資 Scale AI 後延攬的汪滔（Alexandr Wang）帶隊，九個月內從底層重建 AI 技術堆疊。

Meta 官方表示，Muse Spark 刻意設計為「小而快」，以科學化、逐代驗證的方式擴展，下一代模型已在開發中。

CNBC 指出，這是 Meta 在去年四月 Llama 4 系列反應不如預期後，策略轉向的關鍵產物。Llama 4 未能吸引開發者社群的熱情，促使執行長馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）改變路線。消息公布當日，Meta 股價上漲 6.5%。

不爭最強，但要最有用

Meta 高層向 Axios 坦承，Muse Spark 並非業界最頂尖模型，但在多模態理解與健康資訊處理等特定任務上，已可與 OpenAI、Anthropic、Google 等領先實驗室的最新模型競爭。在程式撰寫等領域，Meta 承認仍有差距。

功能面上，Muse Spark 已部署於 Meta AI 應用程式與 meta.ai 網站，支援文字、語音與圖片輸入，但目前僅產出文字。

模型提供快速回應與深度推理兩種模式，使用者可依任務切換。其中「沉思模式」（Contemplating mode）能啟動多個子代理平行推理，Meta 稱其目標是與 Google 的 Gemini Deep Think 及 OpenAI 的 GPT Pro 等極端推理模式競爭。

另一亮點是「購物模式」，結合大型語言模型與使用者行為資料，從 Instagram、Facebook、Threads 上的創作者內容與社群推薦中，為使用者提供穿搭、居家布置與購物建議。

Muse Spark 的多模態能力 圖/Meta

Meta 計畫在未來數週將 Muse Spark 擴展至 Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger 及 Ray-Ban Meta AI 眼鏡。

不過 Axios 提醒，消費者應留意 Meta 的隱私政策對 AI 系統所蒐集資料的使用限制相當寬鬆。

燒錢競賽與營收新路線

根據 Meta 最新財報，2026 年 AI 相關資本支出將落在 1,150 億至 1,350 億美元（約合新台幣 3.65 兆至 4.29 兆元），幾乎是去年的兩倍。

Grand View Research 估計，全球生成式 AI 市場將以每年逾 40% 的速度成長，從 2025 年約 220 億美元（約合新台幣 6,987 億元）攀升至 2033 年近 3,250 億美元（約合新台幣 10.3 兆元）。

Muse Spark 打破了 Meta 過去以 Llama 系列為代表的純開源路線。這款模型目前為閉源，僅向特定合作夥伴開放 API 私人預覽，未來計畫推出付費 API 服務，並「希望」將後續版本開源。這是 Meta 首度在 AI 模型上試探付費營收模式。

與此同時，競爭對手也未停下腳步。Anthropic 本週公布了名為 Mythos 的新模型，初期僅限少數科技公司用於網路安全防禦；OpenAI 也正完成代號「Spud」的新模型開發，據信將帶來重大性能躍進。

Meta 將 Muse Spark 定位為通往「個人超級智慧」願景的第一步，但在這場競賽中，它仍是追趕者。

延伸閱讀：用Claude Code管理100篇研究筆記！前OpenAI共同創辦人公開LLM知識庫系統，貼一段指令就能建起來

資料來源：Meta 官方部落格、Axios、CNBC

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

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