Meta推AI新模型Muse Spark 劍指OpenAI

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（中央社舊金山8日綜合外電報導）Meta Platforms今天正式揭曉備受矚目的人工智慧模型Muse Spark，這是Meta去年為追趕對手，斥資組建「超級智慧實驗室」（Meta Superintelligence Labs）後的首張成績單。

路透社報導，Meta表示，過去9個月從零開始重建人工智慧（AI）技術架構，並將Muse Spark作為全新Muse系列的起點。

美國科技巨頭面臨證明龐大AI支出將獲回報的壓力，而對Meta而言，這項賭注尤為巨大，因為該公司去年高薪聘請Scale AI執行長汪滔，並向部分工程師提供數億美元的薪資方案以組建新的超級智慧團隊，力求在去年初Llama 4模型表現令人失望後，重新躋身AI領域的頂尖行列。

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Meta在部落格文章提及Muse Spark表示：「這款初始模型設計上追求體積小、速度快，但仍具備足夠能力來推理科學、數學和健康領域的複雜問題。它是一個強大的基礎，而下一代產品已在開發中。」

此外，Meta還推出「深思模式」（Contemplating Mode），透過同時執行多個代理程式來提升推理能力，使Muse Spark能與Google的Gemini Deep Think和 OpenAI的GPT Pro等深度思考模式相抗衡。

在實際應用方面，Muse Spark可協助用戶估算食物熱量、進行影像模擬，甚至規劃家庭旅遊行程。

獨立評估顯示，該模型在語言與視覺理解方面已接近市場領導者（如 Google、OpenAI、Anthropic），但在程式設計與抽象推理方面仍有差距，整體排名並列第4。

新模型目前僅在美國推出，與先前優先開發開放原始碼模型的策略不同，Muse Spark初期僅於Meta AI應用程式與網站提供，並採「私人預覽」形式開放給部分合作夥伴，顯示公司正從過去開源策略轉向更封閉模式。

Muse Spark最初將在Meta AI應用程式提供，但很快就會全面驅動WhatsApp、Facebook及Meta智慧眼鏡的各項 AI功能，觸及超過35億用戶。

在商業模式上，Meta正探索將AI與電商整合，例如在聊天機器人中嵌入購物功能，引導用戶直接購買商品。（編譯：鄭詩韻）1150409