Meta擬撤資、台灣事實查核中心恐關門...沈榮欽不看好「企業、民眾資助」：查核太瑣碎又不即時「對重大事件影響低」
臉書母公司Meta即將抽銀根，台灣事實查核中心恐怕關門，前加拿大約克大學教授沈榮欽今（14）日分析，台灣事實查核機構希望企業和民眾能夠慷慨解囊資助，他對此不太看好，因為該機構不具備《報導者》在民間所享有的聲望，「因此最可能的結果，大概是事實查核中心將就此衰落。」
沈榮欽今日在臉書發文表示，事實查核機構早知Meta經費即將斷供，祖克柏為了因應川普當選，早在今年一月就公布將不再為事實查核提供資金，未來將和馬斯克的 X 平台一樣，採用類似「社群筆記」的做法，也就是讓用戶可以看見自願註冊為「貢獻者」對於某則貼文的意見，提供讀者參考。
「當然祖克柏表示這是為了言論自由，但是曾經對臉書歷史有所了解的人，大概不會有人如此天真」，沈榮欽表示，事實上和祖克柏的說法相反，事實查核機構從未有審核或刪除 Meta 貼文的能力。
沈榮欽舉例，馬斯克也是以言論自由為名推出「社群筆記」，他曾信誓旦旦地表示，希望即使是對 X 最強烈的批評，也能留在 X，但事實上他的做法與此背道而馳，蘋果創辦人史蒂夫・沃茲尼克（Steve Wozniak）對此有深刻體會。雖然有些證據顯示「社群筆記」對抗假新聞的效果極其有限，不過聊勝於無。
沈榮欽並說，這不是祖克柏第一次因為川普改變 Meta，之前便因為是否要停止川普帳號而猶豫不止，最後組成 The Oversight Board 來決定，以便宣稱無論暫停川普帳號與否，都不是他本人的決定，可以推卸責任。
「矽谷原來較多支持民主黨，給予的政治獻金高於共和黨，但是自從川普當選後，已經大幅改善與科技巨頭的關係」，沈榮欽說，本來川普在競選期間痛斥臉書而大讚TikTok，因為前者對他多所批評，而後者幫助他獲得年輕選票。但是選後祖克柏已經成功讓川普盡棄前嫌，今年一月不再贊助事實查核資金的宣布，其實也是其中一環。
沈榮欽指出，台灣的事實查核機構對祖克柏要刪預算當然早就心知肚明，先前還舉辦過講座，邀請不同國家的事實查核機構座談，共商對策。
「事實上也沒有什麼好對策，Meta 貢獻了半數的資金，大多數國家的事實查核機構都只能一方面裁員，另一方面尋找財源」，沈榮欽說，台灣事實查核機構希望企業和民眾能夠慷慨解囊資助，他對此不太看好。
沈榮欽認為，除非別有目的，大多數具規模的企業不願捲入可能涉入政治的事實查核。而民眾眾籌的方式，台灣最成功的是《報導者》，早期依賴童子賢一人的捐助，但是經過不斷耕耘，早已經完全獨立，即使僅依賴民眾贊助也足以運作。
「問題是台灣事實查核機構恐怕不具備《報導者》在民間所享有的聲望」，沈榮欽強調，他們查核的事實通常被認為太瑣碎又不即時，對重大事件的影響力很低，如果民眾不認為你做的事重要，恐怕很難獲得慷慨解囊。但如果是有心人士的資金，又會影響事實查核機構運作的獨立性，而且事實查核中心可能也沒有足夠的政治資本獲得法定補助的地位，更不用說目前還不確定是否谷歌會跟進撤資。
沈榮欽最後說，因此最可能的結果，大概是事實查核中心將就此衰落，而真正令人感嘆的是，就算他們衰落了，恐怕也不會激起社會太多的注意。
（圖片來源：沈榮欽臉書、事實查核中心）
更多放言報導
李在明說「承認台灣是中國的一部分」才能入境南韓？沈榮欽示警：這是有心人故意「分化台韓關係」的假消息！
時力秘書長指「太熟悉」李有宜劇本...沈榮欽對「昌派」事蹟昔有所聞：今天黃國昌能亂搞是因柯文哲早就開先例
其他人也在看
富邦U18》被台灣17歲側投震撼！韓國教頭：在南韓會是第一名
2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天正式開戰，新竹市隊17歲側投王翾祈繳出7局完投勝，率隊以2：1擊敗韓國勁旅京畿道。京畿道總教練宋性洙狂讚：「如果他在韓國，會是青棒第一的側投。」王翾祈今開賽就對崔瑞允投出觸身球，對方連盜2個壘包，並靠金鍵滾地球跑回分數。即便首局就掉分，王翾祈不慌不忙，一路自由時報 ・ 3 小時前 ・ 2
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 14
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 243
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 38
不是第1次！950萬粉絲都在看 柯瑞極限飛越全場三分球空心入網
NBA（National Basketball Association，美國職業籃球聯賽）勇士隊柯瑞（Stephen Curry），昨傷癒復出，他在賽前完成熱身退場時，從球員通道勾手拋出飛越全場三分球技驚全場。太報 ・ 4 小時前 ・ 7
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 214
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 8
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 246
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 13
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 14
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 429
WBC》鄧愷威可能代表台灣 巨人總管Posey談投手參賽問題
包括台灣旅美好手鄧愷威在內，舊金山巨人有多名球員可能在明年春訓期間代表各自的國家出戰世界棒球經典賽。對此巨人棒球事務部總裁Buster Posey表示，他們只能跟球員解釋參賽的好處與壞處，尤其是投手部分。TSNA ・ 1 天前 ・ 10
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
獨家》18歲帥兒將出道？ 李㼈「不建議」揭演藝圈環境：死傷一堆
李㼈18歲兒子李奕龍近期參加公視校園實境解謎推理節目《成仁高中偵探社》，「神複製爸爸」的帥氣外表引發討論。是否將隨爸爸、姊姊李紫嫣的腳步進入演藝圈？現就讀台藝大圖文傳播藝術學系一年級的李奕龍表示，他現階段以學業為重，愛子心切的李㼈也直言：「不建議！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 611