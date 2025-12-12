Meta擬撤資！日經亞洲揭資金來源占半恐中斷 台灣事實查核中心恐陷資金危機

根據日經亞洲報導，Meta恐將終止對台灣事實查核中心的資助，外界憂心影響其查核能量。（圖／達志／美聯社）

台灣推動打擊假訊息的重要機構「台灣事實查核中心」，近日被《日經亞洲》點名，可能因資金來源不穩而陷入營運危機。報導指出，Facebook母公司Meta恐在未來數週內終止對該中心的大筆資助，引發外界關注。

台灣事實查核中心成立於2018年，宗旨是藉由查證網路流傳的可疑訊息，抵禦虛假資訊對社會造成的負面影響。中心為維持公正立場，長期仰賴民間捐款，刻意與政府部門保持距離。

根據報導，Meta過去與多個國家和地區的查核機構合作，提供經費協助打擊假訊息。對台灣事實查核中心而言，Meta的捐助約占其2025年度預算的一半，Google則貢獻超過三成，兩者為關鍵財源。當查核中心辨識出虛假訊息，會即時回報給平台合作夥伴如Meta，並獲得查核費用作為回饋。

不過，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今年初宣布終止與美國事實查核機構的合作，外界認為是為避免與川普政府發生衝突。川普陣營將企業參與資訊監督視為審查行為，Meta此舉被視為轉向策略，也可能波及其他國際合作計畫。

根據《中央社》報導，台灣事實查核中心執行長邱家宜表示，中心與Meta的合約目前可能將於2026年1月到期，是否能續約仍不明朗。她指出，「AI技術持續進化，虛假訊息變得更狡猾，若資金中斷，我們的營運將面臨嚴峻挑戰。」目前，查核中心正與Meta協商希望能延續合作，同時也向國內企業尋求支持，以填補資金缺口。不過，截至目前，Meta尚未作出回應。

台灣事實查核中心致力打擊假訊息，但目前傳出可能面臨資金危機，未來營運狀況引發關注。（圖／翻攝自X，@nikkei）

