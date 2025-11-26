Meta擬改用Google晶片 輝達「恭賀」：但我領先一個世代

財經中心／楊惟甯報導

傳言Meta目前正與Google洽談，未來在Meta資料中心大量部署Google自行研發的TPU。（圖／Google提供）

Meta傳出正計畫自2027年起，在自家資料中心導入Google自研的AI晶片。由於Meta一直是輝達（NVIDIA）最重要的客戶之一，傳言曝光後震撼市場，輝達25日盤中股價更一度急挫約6%。輝達事後也公開「祝賀」Google，並不忘在文中強調自家技術「領先整個產業一個世代」，企圖藉此宣示AI晶片龍頭地位不容動搖。

據《The Information》報導，Google目前正與Meta進行洽談，討論未來在Meta資料中心大量部署Google自行研發的TPU，相關投資規模可能高達數十億美元，最快在2027年正式啟用。

消息傳出後，輝達股價一度急挫約6%。但不久後，輝達官方隨即透過X平台恭賀Google在AI領域取得了「重大進展」，並表示他們將持續向Google供貨GPU。

輝達恭賀Google。（圖／翻攝自X平台@nvidianewsroom）

但話鋒一轉，輝達再次強調自家技術「領先整個產業一個世代」，並宣示輝達是目前「唯一能夠運行所有AI模型，並在各種運算場域全面部署的平台」，無論是效能、彈性與通用性上，遠優於Google TPU這類「僅針對特定AI架構或功能而設計」的ASIC（特殊應用積體電路）晶片。

事實上，過去Google的TPU主要僅供內部使用，外部企業若想使用，只能透過租賃Google Cloud的服務來「間接使用」。若此次交易成真，不僅代表Google首度將核心AI晶片對外供應給大型科技公司，此舉也可能奪走輝達高達10%的年度營收，對輝達而言無疑是一大威脅。

