Meta收入1成來自詐騙投放？ 路透揭每日推150億則高風險廣告

路透社報導，根據Meta（臉書母公司）去年的內部文件顯示，該公司2024年的總收入約有10%、即相當於約台幣5000億元，是來自旗下社群平台上投放的詐騙與違禁物廣告，且估計各平台上，每日共會向用戶展示150億則高風險詐騙廣告。

審查機制僅禁止詐騙可能性達95％廣告

報導指出，雖然Meta內部對於可疑的廣告內容存在審查、標記機制，但該份內部文件揭露，該機制的系統只有在判定廣告投放者有95%的詐欺可能性時，才會禁止其投放廣告；如果判定結果認定可能為詐騙，但沒有較高把握時，則會提高廣告費率作為懲罰。

廣告 廣告

除此之外，因Meta演算法會根據用戶興趣投放同類型廣告，當用戶點擊了其中一則詐騙廣告後，可能就會導致更多類似詐騙出現。

Meta稱平台已減少近6成詐騙廣告

Meta發言人斯通（Andy Stone）對路透報導回應表示，公司的實際作法遭到扭曲，該份內部文件僅是粗略的估計，報導中引用的數字實際上都更低。不過斯通拒絕提供新的數據，並強調在過去18個月裡，詐騙廣告的通報已減少近6成，2025年至今也已刪除上億則詐騙廣告。

詐騙廣告在台盛行 Meta遭數發部裁罰1850萬元

臉書投放廣告也是台灣常見的詐騙來源，數位發展部曾在6月裁罰Meta新台幣1500萬元，此案源自內政部移送的23件涉違法案件，數發部檢視後認定，臉書平台廣告服務有系統性缺失、資訊揭露不完全，違反《詐欺犯罪危害防制條例》情節重大，除開罰外也要求限期改正，否則將連續處罰。截至10月底止，數發部對Meta裁罰金額累積已達新台幣1850萬元。

根據165打詐儀表板刊載的「最新詐騙廣告態樣」，現在常見的詐騙廣告投放樣態包含投資宣傳、填問卷拿贈禮、資訊交流社群等。

165網站列出常見詐騙廣告（圖／截自165官網）

民眾若在Meta廣告資料庫中輸入關鍵字，也可發現仍有許多詐騙廣告存在，手法包含假冒名人、假借贈書名義等。