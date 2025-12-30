Meta收購中國背景的Manus

（德國之聲中文網）Manus公司2022年成立於中國，母公司是總部設在新加坡的蝴蝶效應（Butterfly Effect）。

分析人士警告，鑑於Manus的中國背景，這筆交易可能會引發美國政府的監管審查。

2025年3月，蝴蝶效應公司推出Manus，界內認為，其功能超越了ChatGPT等人工智能聊天機器人，因為Manus能夠自主地為用戶執行復雜任務，比如篩選、總結簡歷，創建股票分析網站等，發展潛力被普遍看好。

Meta周一（12月29日）表示，這筆交易將“為數十億用戶帶來一款領先的智能體，並為我們旗下所有產品創造更多機遇”。

Manus首席執行官肖弘在X平台上表示，“人工智能時代才剛剛開始，它不僅能說話，還能行動、創造和交付“，“現在（通過Meta），我們得以以前所未有的規模構建它。” 出生於1993年的肖弘畢業於華中科技大學軟件工程專業。

Meta首席執行官扎克伯格正大力進軍人工智能領域，斥資數十億美元用於收購、招聘工程師及建設數據中心。此次收購Manus的金額仍未公布。彭博行業研究分析師表示，收購金額可能超過20億美元。

