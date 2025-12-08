火報

Meta收購「AI穿戴裝置」公司Limitless 加強個人化AI硬體布局

火報

火報記者 陳銳/報導

Meta宣布已收購人工智慧穿戴裝置新創公司 Limitless，擴大在個人化 AI 硬體領域的投入，Limitless 以可佩戴的吊墜式錄音裝置聞名，能記錄並轉錄使用者在現實環境中的對話，並生成可搜尋的摘要內容。

Limitless 聯合創辦人兼執行長 Dan Siroker 在週五發表的部落格文章中指出，Meta 近期提出「打造個人超級智能」的長期藍圖，而 AI 穿戴式設備是這項願景的核心之一。他表示，Limitless 認同這項方向，並將在併入 Meta 後，持續投入新一代 AI 裝置的開發。

廣告
Limitless 以吊墜式錄音裝置聞名，可記錄並轉錄現實對話，並生成可搜尋摘要。圖:istockphoto
Limitless 以吊墜式錄音裝置聞名，可記錄並轉錄現實對話，並生成可搜尋摘要。圖:istockphoto

消息傳出前，Meta 已在本週延攬多名科技界資深人才，包括原任蘋果（AAPL.O）設計主管的 Alan Dye。外界普遍認為，Meta 正藉由整合設計與 AI 技術，加速推進硬體產品線的更新。

Meta 發言人回應表示，公司期待 Limitless 團隊加入，有助於加快 AI 穿戴式裝置的研發速度。目前，Meta 也與依視路陸遜梯卡集團合作，推動 Ray-Ban 與 Oakley 品牌推出具備 AI 功能的智慧眼鏡。

Limitless（原名 Rewind）推出的吊墜式錄音裝置能夾在衣物或掛繩上，透過內建麥克風進行持續錄音，再搭配應用程式產生文字轉錄與摘要。產品定位於 AI 助理市場，主打提升工作效率並強化個人記憶支持。

收購完成後，Meta 與 Limitless 將持續維持對既有用戶的服務，但 Limitless 將停止販售新設備，並要求現有使用者接受更新後的隱私條款才能繼續使用相關功能。

其他人也在看

忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中　網全瘋了：太強！

忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中　網全瘋了：太強！

一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。

中天新聞網 ・ 1 小時前6
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

EBC東森新聞 ・ 18 小時前8
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭

納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭

納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前35
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學

痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學

[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...

今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前951
吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

吃雞胸肉和花椰菜減肥　女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！

三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前3
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰　「最痛的是范姜彥豐」

粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前117
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」　北台灣恐剩10℃

羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」　北台灣恐剩10℃

（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]

引新聞 ・ 1 天前6

電子黃金1》非股票！「2條記憶體」千元買進飆破5千元 內行驚爆：才要開始

7月的一個週末，台北的陳先生原本只是想「撿便宜」。

中時財經即時 ・ 8 小時前9
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘

賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘

民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......

風傳媒 ・ 20 小時前216
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢　研調揭美國製造「真實內幕」

台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢　研調揭美國製造「真實內幕」

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...

FTNN新聞網 ・ 1 天前177
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪

清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪

台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前67
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約

道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約

體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。

FTV Sports ・ 4 小時前8
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬　因1習慣換來晚年孤獨

比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬　因1習慣換來晚年孤獨

許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前50
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多　網爆共鳴：一開門就擠

台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多　網爆共鳴：一開門就擠

生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前71
男露營完手掌現紅斑　就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化

男露營完手掌現紅斑　就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化

一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前34
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件　當面向被害人母親致歉

賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件　當面向被害人母親致歉

即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。

民視 ・ 18 小時前176
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊　外媒點名：恐從這登陸

中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊　外媒點名：恐從這登陸

近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前210
已當面向女童家長致歉！賴瑞隆盼外界「停止過度指控」：更清楚該努力的方向

已當面向女童家長致歉！賴瑞隆盼外界「停止過度指控」：更清楚該努力的方向

表態角逐高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，近日因8歲兒子涉入校園衝突事件而引發社會關注。繼多次公開道歉後，賴瑞隆今（7）日透露，已與女童的母親完成會面，向對方當面致上深刻歉意，並感謝女童家長願意透過對談釐清彼此的想法、促進溝通。賴瑞隆表示，身為家長，有責任深入了解並面對孩子的狀況；身為政治工作者，也應展現更成熟、願意處理問題的態度。賴瑞隆直言，今日會面讓他更清......

風傳媒 ・ 16 小時前279
高雄5字「通關密語」！柯志恩：基層都在說

高雄5字「通關密語」！柯志恩：基層都在說

[NOWnews今日新聞]有意投入明年高雄市長選戰的國民黨立委柯志恩，今（8）日在政論節目《千秋萬事》專訪中談到近期走訪地方的觀察，她透露，如今在各地平安宴、敬酒場合中，不少民眾不敢公開表態，常是悄悄...

今日新聞NOWNEWS ・ 45 分鐘前29
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻　證實9月已「和平告別」

小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻　證實9月已「和平告別」

【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關

緯來新聞網 ・ 4 小時前4