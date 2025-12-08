Meta收購「AI穿戴裝置」公司Limitless 加強個人化AI硬體布局

火報記者 陳銳/報導

Meta宣布已收購人工智慧穿戴裝置新創公司 Limitless，擴大在個人化 AI 硬體領域的投入，Limitless 以可佩戴的吊墜式錄音裝置聞名，能記錄並轉錄使用者在現實環境中的對話，並生成可搜尋的摘要內容。

Limitless 聯合創辦人兼執行長 Dan Siroker 在週五發表的部落格文章中指出，Meta 近期提出「打造個人超級智能」的長期藍圖，而 AI 穿戴式設備是這項願景的核心之一。他表示，Limitless 認同這項方向，並將在併入 Meta 後，持續投入新一代 AI 裝置的開發。

廣告 廣告

Limitless 以吊墜式錄音裝置聞名，可記錄並轉錄現實對話，並生成可搜尋摘要。圖:istockphoto

消息傳出前，Meta 已在本週延攬多名科技界資深人才，包括原任蘋果（AAPL.O）設計主管的 Alan Dye。外界普遍認為，Meta 正藉由整合設計與 AI 技術，加速推進硬體產品線的更新。

Meta 發言人回應表示，公司期待 Limitless 團隊加入，有助於加快 AI 穿戴式裝置的研發速度。目前，Meta 也與依視路陸遜梯卡集團合作，推動 Ray-Ban 與 Oakley 品牌推出具備 AI 功能的智慧眼鏡。

Limitless（原名 Rewind）推出的吊墜式錄音裝置能夾在衣物或掛繩上，透過內建麥克風進行持續錄音，再搭配應用程式產生文字轉錄與摘要。產品定位於 AI 助理市場，主打提升工作效率並強化個人記憶支持。

收購完成後，Meta 與 Limitless 將持續維持對既有用戶的服務，但 Limitless 將停止販售新設備，並要求現有使用者接受更新後的隱私條款才能繼續使用相關功能。