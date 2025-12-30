Meta收購AI新創Manus！AI代理將導入FB、IG、WhatsApp，將成Meta變現金雞母？

重點一：Meta宣布收購AI新創Manus，將把其 AI 代理整合進 Meta 的消費與企業產品。

重點二：Manus 於上線八個月達到年經常性收入 1億美元（約新台幣31.4億元），早前營收年化跑速為1.25億美元（約新台幣39.2億元）。

重點三：這次收購代表 Meta 的 AI 策略正從「以開源、免費普及為主」，轉向「同時納入具付費客群、可直接商業化的前沿模型」。

臉書母公司Meta宣布併購新創Manus ，這家來自新加坡、由中國籍共同創辦人領導的 AI 代理，用戶在今年春季上線後快速累積到數百萬，其中不少採用訂閱付費。Meta 說明，Manus 的服務不只會照舊運營與銷售，還會被整合到 Meta 旗下產品，包括 Facebook 、Instagram 、WhatsApp及穿戴裝置等。

換句話說，Meta 不只是「讓 AI 能聊天」，而是把能「實際幫忙做事」的代理型功能，直接塞進既有產品生態，讓企業和一般用戶都能更快用到。這次收購也意味著，Meta 在過去強調的「開源模型」路線之外，開始增加更能直接變現的企業級 AI 代理，幫助縮短龐大 AI 投資的回收週期。

Manus 從2025年春季推出到八個月後，年經常性收入達到1億美元（約新台幣31.4億元）；而在更早之前，營收年化跑速（Run Rate）約1.25億美元（約新台幣39.2億元），反映出研究分析、程式開發與自動產出報告等場景的付費黏性。

祖克柏AI艦隊成形，Manus估將催化變現力

Manus 母公司蝴蝶效應（Butterfly Effect）今年也獲 Benchmark (基準資本) 領投，估值接近5億美元（約新台幣157億元）。另一方面，Meta 今年以49%持股入股 Scale AI，估值約290億美元（約新台幣9,111億元，並邀請 Scale AI 創辦人汪滔（Alexandr Wang）擔任首席 AI 長，聚焦新一代模型與代理能力的落地。

Manus 在三月份的展示中能生成詳盡研究報告、甚至快速搭建網站，緊接著中國模型 DeepSeek (深度求索) 的出現，再度讓外界看見「以較小算力達成高表現」的可能路線，也突顯亞洲 AI 生態的競爭力。

儘管 Benchmark 對具有中國淵源的新創投資一度引來美國政界質疑，但 Meta 仍選擇收購並保留 Manus 的商業化節奏，顯示大型科技公司在「開放策略」與「自有商業代理」間走的是務實路線：一方面持續以開放模型維持生態影響力，另一方面用可直接創造價值的代理產品來加速回收。

收購 Manus、加碼 Scale AI，再配合資料中心與模型研發的長期投資，整體上為 Meta 的 AI 版圖補齊了「能落地、可變現」的重要一塊，也讓其在與 OpenAI、Google 與 Anthropic的競逐中，具備更快推進到企業場景的能力。

