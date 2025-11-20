Meta新令12/4生效！ 澳洲16歲以下青少年禁用FB、IG

/ 吳欣蓉 綜合報導

根據法新社報導，科技巨頭Meta今(20)日宣布，12月4日起未滿16歲的澳洲人將被禁用Facebook和Instagram等社群，配合坎培拉當局準備實施全面禁止青少年使用社群媒體的法律。

報導指出，從12月10日起，澳洲在Facebook、Instagram和TikTok等社群媒體平台，將強制刪除未滿16歲的用戶，否則將面臨巨額罰款，而Meta也表示，將在禁令生效前開始從平台上移除青少年用戶。

Meta在一份聲明中表示「從今天起，Meta將通知其認為年齡在13至15歲之間的澳大利亞用戶，他們將失去對Instagram、Threads和Facebook的訪問權限；Meta 將於12月4日起封禁16歲以下的新帳號，並撤銷現有帳號的訪問權限，預計將於12月10日前刪除所有已知的16歲以下帳號。」

報導透露，根據政府數據，澳洲約有35萬個13至15歲的Instagram用戶和約15萬個Facebook帳號；Meta方面已警告受影響的用戶，表示青少年一旦年滿16歲，就可以「完全按照離開時的狀態」存取個人帳號。

報導也指出，社群媒體公司先前曾將這些法律描述為「模糊不清」、「問題重重」和「過於倉促」，Meta對此再表達擔憂，強調「我們與澳洲政府的目標一致，即創造安全、適合青少年年齡的線上體驗，但切斷青少年與朋友和社群的聯繫，並不是解決之道。」

世界各地的監管機構則努力應對社群帶來的危險，紐西蘭總理Christopher Luxon也將提出一項類似法案，以限制兒童使用社群；荷蘭政府今年也建議家長，禁止15歲以下兒童使用TikTok和Snapchat等社群媒體，違法的社群公司將面臨最高4950萬澳元(3200萬美元)的罰款，但一些專家卻擔心，實施和監管線上年齡驗證存在困難，這項法律可能只是象徵性的。

