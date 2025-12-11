Meta新品降價搶市掀普及潮！3大台廠喜迎AR眼鏡商機

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

Meta在2025年Connect大會一口氣推出3款AR眼鏡，規格升級、價格親民，市場看好其帶動普及浪潮，相關台廠供應鏈可望同步受惠。

社群龍頭Meta日前在2025年的Connect開發者大會上推出3款全新AR眼鏡，包含Ray-Ban display、Ray-Ban Meta Gen 2和Oakley Meta Vanguard。這3款眼鏡不只規格明顯升級，定價也比前代更低，讓市場看好AR眼鏡普及速度，而Meta與相關供應鏈則可望成為最大贏家。

廣告 廣告

Meta Ray-Ban Display 眼鏡配備單鏡片顯示器與輕量化AR功能，降低用戶長時間配戴的不適感；此外，還會搭配一條Neural Band腕帶，利用肌電訊號（surface EMG）感測手部動作，能直接用手進行滑動、點擊或書寫的方式來操控眼鏡上的畫面。

Ray-Ban Meta Gen 2的升級功能主要包含支援3K畫質錄影、電池續航力提升1倍至8小時，並支援6種語言即時翻譯。Oakley Meta Vanguard則主打高強度運動也適用的場景，除了和Ray-Ban Meta有同樣的硬體升級，也加入Autocapture、運動數據與圖像疊加的功能，讓用戶能同步將Meta AI App的圖文分享至其他社群平台。

AR眼鏡走出奢侈框架 平價潮掀起龐大商機

Meta AR眼鏡起售價相對平價，Meta Ray-Ban Display和Neural Band腕帶的售價為799美元，而Ray-Ban Meta Gen 2和Oakley Meta Vanguard的售價則分別為379、499美元；相較於蘋果Vision Pro售價達到3,000美元以上，Meta AR眼鏡比較容易吸引一般消費者買單。

根據研究機構統計，Ray-ban Meta智能眼鏡在2024年的銷售量達225萬副，較前代產品Ray-Ban Stories的40萬副大幅成長，也比蘋果Vision Pro約50萬副的銷量高出不少。隨著大型語言模型的訓練速度加快與AI功能逐步完善，AR眼鏡將在未來3年內成為另一個銷量破千萬、產值規模達數十億美元的新市場。

目前Meta在AR眼鏡市場憑藉技術領先與產品性能較佳的特點維持寡占優勢，附表列出相關供應鏈，並從中挑出營運較具潛力的個股，分別是亞光（3019）、晶心科（6533）和采鈺（6789）。

20251117-062-1.png

▌亞光 特斯拉獨家供應商

亞光的光學鏡頭應用於手機、相機鏡頭模組、瞄準器、汽車與機器人等，是台灣規模第3大的鏡頭廠。因應手機市場需求平淡，亞光近幾年逐步將重心拓展至其他領域，其3D感測技術具備TOF以及MEMS兩種影像處理技術，再搭配既有的非球面模造玻璃鏡片優勢，讓它成為特斯拉電動車鏡頭的獨家供應商。

AR產品的部分，亞光先前和Myrias Optics合作開發應用於臉部辨識的超透鏡（Meta Lens），目前已開發出接近iPhone等級的鏡頭，2026年有機會取代原先3/4P鏡頭，使亞光在AR眼鏡供應鏈取得一席之地。另外，亞光在G+P混合鏡片的領域掌握技術優勢，未來隨設計逐步走向小光圈，手機鏡頭規格將由長變焦鏡頭轉向G+P混合鏡片，目前已有多家客戶和公司針對此產品進行測試，可望帶動2026年整體獲利維持雙位數成長性。

技術面可看到近期亞光股價回落至月線之下，短線上因量能不足，後續有向季線回測的壓力，可待股價止跌回穩後再行布局。

20251117-062-2.png

▌晶心科 將認列Meta授權金

晶心科是聯發科（2454）與聯電（2303）的轉投資公司，在RISC-V IP供應商的市占率達30%，為全球第一。公司優勢在於可提供產品軟硬體解決方案，隨著各種電子產品功能越來越複雜與物聯網發展趨勢，讓價格相對低廉的RISC-V成為主要解決方案之一；目前晶心科RISC-V已導入車用及物聯網領域，未來將朝更高效能需求的應用發展。

Meta今年新推出的AR眼鏡會在終端進行基礎運算後再將資料傳回資料中心，以提升其運作效率和精準度，CPU會使用到2顆45系列和一個AnDLA I370深度學習加速器，將在第4季貢獻晶心科授權金營收。另外，Meta目前在ASIC伺服器也逐步提升資本支出並推出MTIA v2晶片，其CPU將採用更高階的45系列以提高算力，此兩項產品對晶心科營收貢獻可望超過2億元，並帶動營運轉虧為盈。

技術面可看到近期晶心科股價在月線上下徘徊，短線上步入區間震盪格局，後續若能帶量站上月線則可望帶動股價重回多頭格局。

20251117-063-1.png

▌采鈺 通吃AR眼鏡與CPO商機

采鈺是影像感測器（CIS）代工廠，台積電（2330）持股73%，公司主要業務包含彩色濾光膜、晶圓級測試服務、晶圓級光學薄膜製造等，產品則應用於手機、安控與車用等，客戶包含豪威、格科微、思特威與匯頂等指紋觸控晶片設計廠。

采鈺先前在法說會上提到AR眼鏡是長期發展重點，目前因AR眼鏡停留在免持/手拍/音樂/影音功能，相機多採單鏡頭，對CIS需求仍相對有限；不過隨著AI發展，人機互動功能轉趨成熟，公司已提前部署微型顯示產品，將成為AR眼鏡的主要供應商之一。另外，采鈺目前也有和台積電在CPO項目合作，產品用於插拔式光收發器，將在今年下半年開始貢獻營收。

技術面可看到近期采鈺股價逐步向季線回測，觀察采鈺過往在季線位置支撐性較佳，後續回測若守穩則可把握低接機會。

20251117-063-2.png

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動