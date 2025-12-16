Meta為保5669億營收！容忍中國廣告詐欺氾濫 台灣消費者受騙遭殃

Meta為了將打擊詐騙對營收造成的「衝擊」降到最低，在短暫的反詐欺行動奏效後，竟被執行長馬克祖克柏的指令「暫停」。（翻攝畫面、Mark Zuckerberg臉書）

《路透社》最新調查報告根據Meta內部文件揭露，這家科技巨頭為了保障其在中國市場每年超過180億美元（約新台幣5,669億元）的廣告收入，選擇無視並容忍來自中國客戶的廣告詐欺和違規內容。文件證實，Meta為了將打擊詐騙對營收造成的「衝擊」降到最低，在短暫的反詐欺行動奏效後，竟被執行長馬克祖克柏的指令「暫停」，導致其平台成為中國詐欺活動向全球消費者輸出危害的超級管道。

為何Meta寧願犧牲用戶安全也要保留中國廣告收入？

中國市場對Meta而言至關重要，2024年貢獻超過180億美元的年銷售額。然而，內部計算顯示，其中曾有高達19%（超過30億美元）的資金來自詐騙、非法賭博、色情等違規內容。文件將中國定為Meta平台上的頭號「詐騙出口國」，約貢獻全球四分之一的違規廣告。調查特別指出，受害者範圍廣泛，其中就包括在臉書或IG上購買「假冒保健品」的台灣購物者。這證實Meta對中國廣告的寬容，正在直接危害本地消費者。

反詐欺行動奏效後，為何執行長祖克柏要求團隊「暫停」？

面對猖獗的詐欺行為，Meta曾於2024年下半年組建專門團隊，透過加強執法，成功將中國違規廣告的收入佔比從19%大幅削減至9%。然而，內部文件指出，在取得初步成效後不久，由於「誠信策略轉向」及執行長祖克柏的後續指示，該廣告執法團隊被「要求暫停」工作並隨後解散。同時，Meta解除了對新中國廣告代理商的招募凍結令，並擱置了其他經內部測試證明有效的反詐欺措施。此舉被前FB高級產品管理總監羅布萊森（Rob Leathern）嚴厲譴責為「站不住腳的」決策，質疑為何公司能接受這種程度的用戶危害。

Meta的廣告銷售體系是否存在助長詐欺的結構性漏洞？

內部文件和顧問報告揭示了Meta體系中的結構性漏洞，使其廣告系統容易被濫用。首先，Meta透過11家頂級中國代理商銷售廣告，並提供所謂的「白名單」保護。這項機制允許這些代理商投放的廣告即使被自動系統標記，也不會立即刪除，而是進入耗時的人工審查。內部文件承認，這段延遲時間「足以讓詐騙者...達成其目的」。

其次，顧問報告指出，由於這些詐欺活動不針對中國公民，中國政府普遍不干預，使得詐欺者面臨「風險很小或沒有風險」。更令人震驚的是，Meta內部文件甚至以中國市場的「對抗性」和「文化因素」為由，決定永久容忍中國廣告商保持高於全球平均水平的違規行為，目標只是「維持中國在全球危害中的百分比」，確保其數十億美元的廣告費源源不絕。

違規廣告重新飆升，誰來保障消費者的權益？

在反詐欺行動遭「暫停」後的幾個月內，違規廣告的比例迅速反彈。到2025年中，違規廣告佔Meta中國收入的比例再次飆升至約16%。這些揭露發生在Meta面臨美國監管機構嚴格審查的敏感時期，無疑是最明確的證據，證明了Meta如何為了數十億美元的利益，將全球用戶的保護置於次要地位。這引發了對其商業道德和消費者保護責任的嚴肅質疑。

