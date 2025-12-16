Meta爆為保「千億收入」放縱中國詐騙廣告 有效打詐團隊被解散

《路透社》指出，社群媒體巨頭Meta選擇對來自中國的廣告商採取相對寬鬆的執法態度，以維持數十億美元（約百、千億新台幣）的廣告收入。圖／翻攝自pexels

《路透社》近日發布一項長期調查指出，社群媒體巨頭Meta在明知大量廣告涉及詐騙、非法賭博與違禁商品的情況下，仍選擇對來自中國的廣告商採取相對寬鬆的執法態度，以維持數十億美元（約百、千億新台幣）的廣告收入。內部文件顯示，Meta多次在「用戶安全」與「營收影響」之間做出傾向後者的決策。

《路透社》調查指出，儘管中國政府禁止本國公民使用Facebook、Instagram與WhatsApp，但允許企業透過這些平台向海外用戶投放廣告，使中國成為Meta重要的海外收入來源。2024年，Meta來自中國的廣告營收超過180億美元（約新台幣5667億），佔全球營收一成以上。然而內部評估顯示，其中約19%涉及詐騙或其他違規內容，金額超過30億美元（約新台幣944.5億）。

Meta內部文件指出，約四分之一的詐騙與違禁廣告源自中國，受害者遍及全球，包括台灣購買假保健品的消費者，以及在美加地區被投資詐騙掏空積蓄的民眾。2024年初，Meta曾短暫加強執法，成立專門團隊監控中國來源廣告，使問題廣告比例在半年內降至9%。然而文件顯示，隨後因「誠信策略調整」及高層關切營收影響，該專責團隊被要求暫停運作，多項被證實有效的反詐騙措施也遭擱置。數月後，違規廣告迅速回升，至2025年中期，相關收入再度佔中國市場廣告營收約16%。

前Facebook高層直言，文件揭示的廣告濫用規模顯示Meta在消費者保護上「出現重大失敗」，認為如此比例的詐騙廣告「不可接受」。Meta發言人安迪史東（Andy Stone）否認公司刻意縱容詐騙，強調專責小組本為臨時編制，並稱執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）未下令解散團隊。Meta表示，過去18個月已攔截或刪除4600萬則來自中國合作夥伴的廣告，並與執法機構合作打擊犯罪網絡。

不過調查亦指出，Meta在中國市場高度依賴11家大型廣告代理商，這些代理商享有「白名單」保護，即便廣告被系統標記為違規，仍可在人工複查前繼續投放。複雜且不透明的代理結構，使詐騙者能輕易更換帳號、規避封鎖。外部顧問公司Propellerfish曾警告，Meta的制度本身正在助長系統性腐敗，且由於受害者多在海外，中國境內廣告商面臨的法律風險極低。

報告並指出，相較之下，Google與TikTok對中國廣告的身份驗證與執法更為嚴格。隨著相關事件曝光，美國國會議員已呼籲監管機構介入調查。分析認為，Meta在中國市場的策略，正凸顯大型科技平台在全球營收壓力下，對用戶安全與企業責任所做出的艱難取捨。



