Meta發表Muse Spark 提升AI效能與反應速度

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（中央社記者吳家豪台北9日電）Facebook（臉書）母公司Meta今天推出專為旗下產品量身打造的全新Muse Spark模型，有效提升Meta AI的效能及反應速度；未來Meta AI將逐步推出全新功能，例如引用社群在Instagram、Facebook與Threads上分享的內容與推薦資訊。

Meta發布新聞稿說明，在過去9個月，Meta Superintelligence Labs從零開始全面建構Meta AI的技術堆疊，推動的進程大幅超越以往的開發週期。Muse Spark是全新Muse系列的首款模型，以小巧快速為設計方向，其能力已足以針對科學、數學與健康等領域的複雜問題進行推理。

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Muse Spark目前已導入Meta AI的App及Meta.AI網頁版中的Meta AI助理，支援進階邏輯推理與多模態任務處理。預計未來幾週內將陸續推展至Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp與AI眼鏡中。

Meta表示，現實世界的快速變動與多樣性，讓多數資訊並不適合被侷限於文字對話框內。因此Meta在Muse Spark導入多模態感知能力，與其他AI需仰賴逐一輸入描述不同，現在Meta AI不只能讀懂使用者輸入的文字，更能直接看見並理解大眾提供的視覺資訊。

例如，只要拍下機場零食架的照片，Meta AI就能辨識並排序出蛋白質含量最高的零食，無須費力查看營養標示。

Muse Spark也擅長視覺化程式開發，只需要輸入提示詞，就能建立客製化網站與小遊戲。未來可以透過Meta AI快速生成一款復古街機遊戲，邀請朋友一起挑戰；或推出一個充滿想像的飛行模擬器，並將這些遊戲內容分享給朋友。（編輯：張均懋）1150409