Meta砸巨資收購「這間中國AI新創」！進軍AI代理人領域 不用下指令就能幫你做事

Meta宣布收購中國AI新創公司Manus，引起全球AI市場震撼彈關注，官方尚未對外揭露實際金額，不過據稱超越20億美元，也突顯了Meta要在AI軍備競賽中鞏固自身位置的戰略與決心。

Manus今年才將總部遷移至新加坡，母公司為中國的蝴蝶效應科技（Butterfly Effect），在香港也設有據點，專注於開發通用型AI代理人（AI Agent）技術。

AI代理人可說是能夠獨立執行任務的「數位員工」，使用者僅需以少量字詞下達目標指令，AI就會自行完成查詢資料與整理、比對等高複雜工作，被視為能具體提高生產力、降低人力成本的AI技術。

廣告 廣告

Meta表示，收購完成後，Manus將繼續負責其服務的營運，並規劃將Manus的AI代理人技術整合至Meta旗下產品，方案包括面向消費者與企業等不同客戶。而Manus於今年推出通用型AI代理人時，曾宣稱部分表現優於OpenAI的「DeepResearch」。

產業指出，Manus將總部轉移至新加坡，也反映了中國科技新創公司近年的發展路徑，在地緣政治影響之下，布局在這個以國際金融聞名的國家，能夠分散美中科技戰與政治緊張帶來的商業風險，也更有利於與全球科技大廠進行合作。

更多風傳媒報導

