Meta砸百億收購陸AI黑馬Manus 聘創辦人任副總裁

美國社群平台巨擘Meta於12月30日宣布收購總部位於新加坡的人工智慧新創公司Manus，交易金額介於20億至30億美元之間（約627億至940億元新台幣）。這項併購案被視為Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）加速AI商業化布局的關鍵一步，也是該公司在AI領域持續重金投入後尋求實質回報的重要策略。

被譽為大陸AI黑馬的「Manus」於2025年3月發布。（圖／翻攝自微博）

據《路透社》報導，Manus於2025年初在社群平台X上發布號稱全球首款通用型AI代理程式後迅速爆紅，該產品能夠自主做出決策並執行任務，所需的提示指令遠少於ChatGPT和DeepSeek等AI聊天機器人。這項技術引發評論者將其譽為「中國下一個DeepSeek」，更獲得大陸官方電視台的讚揚。該公司數月後將總部從大陸遷至新加坡，加入其他大陸企業為規避中美緊張局勢風險而外移的行列。

市場研究機構Emarketer資深總監高德曼（Jeremy Goldman）表示，任何帶有大陸背景且標題含有「AI」字眼的交易，幾乎必然會引發華盛頓的審查反射。Manus的產品目前並未在大陸市場提供服務，該公司宣稱其AI代理程式的表現超越OpenAI的DeepResearch，並與阿里巴巴建立戰略合作夥伴關係，共同開發AI模型。

Meta宣布收購Manus。 （圖／《路透社》）

Meta表示將獨立營運並銷售Manus服務，同時將其整合至消費者與企業產品中，包括Meta AI在內的各項應用。羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）分析師克羅克特（Barton Crockett）指出，他認為這項收購與Meta快速成長的WhatsApp中小企業業務有自然契合度，並能延伸至祖克柏以代理程式為核心的個人AI願景。

科技巨頭們正透過策略性併購與人才招募加速AI投資，以應對產業激烈競爭。2025年稍早，這家臉書母公司投資資料標註新創Scale AI，該交易對Scale AI的估值達290億美元（約9086億元新台幣），並延攬其28歲執行長亞歷山大·王（Alexandr Wang）。王在交易宣布後於社群平台X發文歡迎Manus團隊加入。

Manus聯合創辦人暨執行長肖弘將出任Meta副總裁。（圖／翻攝《新浪財經》）

根據知情人士透露並證實先前媒體報導，Manus的母公司北京蝴蝶效應科技2025年以約5億美元（約157億元新台幣）估值完成7500萬美元（約23.5億元新台幣）募資，由美國創投公司Benchmark領投。PitchBook資料顯示，其投資者還包括紅杉中國（現稱HSG）、真格基金以及網路巨頭騰訊控股。據稱Manus2025年稍早的年化營收運行率已達1.25億美元（約39.16億元新台幣），採用訂閱制商業模式，可執行履歷篩選、旅行規劃及股票分析等多種數位化任務。

據《新浪財經》12月31日報導，Manus聯合創辦人兼執行長肖弘表示，這筆交易將大幅拓展AI代理程式的應用範圍與規模化能力。他寫道:「一個不只是對話，而是能夠行動、創造並交付結果的AI時代才剛剛開始，而現在我們將以此前難以想像的規模去構建它。」祖克柏先前已公開承諾，未來3年將在美國投入高達6000億美元（約18.8兆元新台幣）用於基礎設施建設，其中相當比例將投入AI相關專案，並計劃於2026年春季推出新旗艦級AI模型。

此外，據大陸媒體30日報導，Manus聯合創辦人兼執行長肖弘將出任Meta副總裁。肖弘表示，感謝所有相信Manus的人，好戲還在後頭。肖弘1992年出生於大陸江西，畢業於大陸華中科技大學，現任Manus創辦人兼執行長，北京蝴蝶效應科技有限公司法定代理人、經理、董事。

