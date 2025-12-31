Meta砸逾625億收購Manus引關注 公司強調去中國化

（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）臉書母公司Meta收購中國背景的AI新創公司Manus引發國安上的討論；華爾街日報獨家報導指出，這筆收購案金額逾20億美元（約新台幣625億元），Meta發言人強調交易完成後，Manus將不再有中資股份，且結束中國的營運。

這起收購案涉及人工智慧（AI）競賽，且為美國科技巨頭罕見買下具中國背景的新創公司，引起外界關注。 Meta旗下有Facebook、Instagram、WhatsApp、Threads等產品，並整合Meta自家AI技術。Manus由中國創業家肖弘創辦，總部已搬至新加坡。

華爾街日報（The Wall Street Journal）今天引述知情人士消息指出，Meta豪擲逾20億美元收購Manus，Meta接洽Manus時，Manus正準備進行新一輪募資，當時估值為20億美元。部分人士表示，肖弘將直接向Meta營運長奧利文（Javier Olivan）報告工作。

Manus在中國新創公司深度求索（DeepSeek）之後爆紅，主打自主AI代理。其母公司北京蝴蝶效應科技公司（Butterfly Effect）成立於2022年，曾在北京與武漢設有辦公室。2024年10月，公司開始開發Manus，當時大多數研究人員與工程師都在中國。

今年上半年，Manus獲美國創投Benchmark領投的7500萬美元融資，主要投資人還包括紅杉中國、真格基金、騰訊。交易因美國「對外投資安全計畫」限制受到審查。

報導指出，在獲Benchmark投資後，公司將Manus總部遷至新加坡。美國國會議員曾批評Benchmark投資與中國相關的AI公司。知情人士表示，Manus已擱置為中國市場開發產品的計畫。

這樁收購有助Meta鞏固其在AI代理領域的地位；AI代理領域的競爭日益激烈，Google、微軟（Microsoft）等公司皆致力打造不須人類過多介入的AI代理工具。

Meta透過報導指出，未來將繼續經營銷售Manus的服務，並將它整合至旗下社群媒體產品。

針對安全方面的疑慮，Meta發言人史東（Andy Stone）在一份聲明中強調，交易完成之後，Manus將不再具有任何中國方面的持股，且將停止在中國的服務與營運。

另據彭博（Bloomberg News）報導，中國外交部發言人在例行記者會上被問到這筆交易，僅表示相關問題要向監管部門詢問，並未進一步說明。目前尚不清楚，在美中競逐AI主導地位的敏感時刻，切斷與中國關聯是否能夠緩解美國政府的疑慮。（編輯：張芷瑄）1141231