Meta砸6000億元 擬建「省水」資料中心

社群媒體巨頭Meta正式釋出規模6000億元投資計畫的相關細節，使外界得以一窺執行長查克柏格9月投資宣言的確切樣貌。

根據Meta於7日發布的部落格貼文，該公司將在2028年前於美國投資超過6000億元，以「支持人工智慧(AI)技術進展、推動基礎建設、以及擴增人力」。

這些細節呼應查克柏格9月與川普總統及其他AI領袖共進餐會時的承諾。當時查克柏格表示，Meta將在美國投入「大概、至少6000億元，直到2028年」。

當時查克柏格似乎並不確定具體數字。他在與川普總統談話時，麥克風意外傳出他說：「我不太確定你希望我說哪個數字。」

Meta說，將運用這筆資金，研發可降低用水量的AI資料中心，力拚在2030年前實現「水資源正效益」，意即回歸環境的水量高於用水量。

該公司表示：「透過在美國推動建設，我們不僅在AI技術和基礎建設取得進展，同時也能創造就業，支持在地經濟，強化美國的科技領先地位。」

Meta指出，自2010年來，其資料中心相關計畫已創造3萬個技術工作與5000個營運工作。

該公司說：「目前我們在全美創造規模逾200億元的外包業務，支撐鋼鐵工人、管線工、電工、光纖技師等人力，這些人手正打造以人工智慧(AI)為核心的新一代資料中心。」

Meta已提高資本支出，其中大部分用於AI資料中心與基礎設施，預料明年資本支出將攀上新高。

查克柏格表示，超前建置AI基礎設施的風險值得一試，因為在超級人工智慧競賽「落後」的代價更高。

他在Meta最近的財報電話會議中提到，在所謂「最糟情況」下，頂多只是「提前建置完成未來幾年的設備」，此舉雖要承擔部分折舊成本，但最終仍會隨業務擴張而充分利用這些額外產能。

