Meta社群遭控害青少年成癮 美加州、新墨西哥州開審

洛杉磯法院門口，多位來自英國的家長跨海現身，他們手持孩子遺照，控訴社群平台的成癮設計奪走孩子的生命。

這起指標性訴訟的原告是一位現年20歲的女性，她控訴Meta與Google刻意設計像陷阱般的軟體，讓她在年幼時就陷入心理疾病與社交障礙。原告律師指出，公司內部文件證明這些平台是為了獲利，蓄意創造讓孩童大腦上癮的數位機器。

英國家長魯姆表示，「我們與美英兩地的家長站在一起，表達我們的支持。這麼多孩子因為社群媒體傷害喪命，這絕對是錯誤的。這是全球性的問題，不只在美國，英國、法國、德國也是如此。這是一個全球性的問題，現狀必須改變，我們到此支持他們。」

新墨西哥州也對Meta展開獨立審判，檢方在開庭陳述中拋出震撼彈，引用Meta內部郵件指出，執行長薩克柏格與Instagram負責人莫塞里，早已知道平台被掠奪者利用，卻仍對外宣稱產品安全。

檢方形容Meta的行為如同「數位西部荒野」，放任兒少性剝削與非法數據流通，甚至在內部精確計算如何讓青少年對螢幕上癮，以換取豐厚的股東利益。

新墨西哥州檢察總長托雷斯表示，「我更期待聽到這家公司內部員工，對自家產品安全性的看法。這是追究這家公司多年來造成傷害、製造危險，以及撒謊責任的漫長旅程中，具有歷史性意義的第一步。」

這場訴訟引起全球高度關注，因為多國政府早已對大型科技平台失去耐心。澳洲已通過領先全球的法律，禁止16歲以下青少年使用社群媒體；法國與西班牙也計畫跟進，限制15歲以下的使用權限。

儘管科技公司抗辯稱有言論自由與監護權疑慮，但面對日益嚴重的青少年心理健康危機，美國法院的首宗判例，將決定未來社群平台是否必須在法律上為其產品設計負責。

