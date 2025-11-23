Meta等遭多學區控告 隱匿社群平台心理健康風險

（中央社舊金山22日綜合外電報導）美國多個學區集體控告臉書母公司Meta及多家社群平台，指Meta自家研究發現，旗下平台對用戶心理健康造成傷害風險，Meta卻選擇隱匿不報，還叫停研究計畫。

路透社報導，2020年Meta與調查公司尼爾森（Nielsen）合作，進行「水星計畫」（Project Mercury）內部研究，以評估用戶一旦停用臉書和Instagram會造成何影響。

根據訟文揭露的Meta內部文件指出，研究結果令公司失望，因為報告顯示：「停用臉書一週的人，其憂鬱、焦慮、寂寞、社交比較心理程度較低」。

廣告 廣告

訟文指出，Meta並未公布這項結果，也未進一步作研究，而是終止所有後續工作，並在內部宣稱，因為受到「現有媒體論述」影響而有負面結果，這份報告有瑕疵。

但私底下，員工仍向時任Meta全球公共政策負責人克萊格（Nick Clegg）保證，這項研究結論是有效的。

訴訟文件指出，儘管Meta自身的研究已證實臉書、Instagram與民眾心理健康有著因果關係，但Meta卻向美國國會表示，對自家產品是否有害青少年，公司無法量化。

Meta發言人史東（Andy Stone）今天聲明指出，這研究因為方法上有缺陷才被終止，公司一向致力於提升產品安全性。

律師事務所Motley Rice昨晚代表全美各地學區，向法院控告Meta、Google、TikTok及Snapchat等，原告普遍主張，這些公司刻意對用戶、家長與教師，隱瞞了產品風險。

針對Meta及其他業者的指控包括：默許13歲以下兒童和青少年使用其平台、未能處理兒童遭性虐待內容，並試圖讓青少年在學校擴大社群媒體的使用。

本案預定明年1月26日，在美國加州北區聯邦地區法院開庭。（編譯：紀錦玲）1141123