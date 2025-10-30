Meta股價狂瀉12％！美股主要指數漲跌不一

▲美股30日開盤後Meta股價跳水狂瀉12％，創下近1年半來的最差紀錄，Meta帶頭領跌，截至寫稿時間為止，美股那斯達克指數下跌154.77點或0.65％。（圖／翻攝自美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] Meta週三公布最新財報，第3季盈利表現不如預期，美股30日開盤後Meta股價跳水狂瀉12％，創下近1年半來的最差紀錄，Meta帶頭領跌，拖累其他科技股跟著疲軟，雖然川習會釋放穩定市場訊號，但是美股未能受到拉抬，截至寫稿時間為止，美股主要指數漲跌不一，道瓊工業指數上漲180.43點或0.38％、標普500指數下跌16.96點或0.25％、那斯達克指數下跌154.77點或0.65％、費城半導體指數上漲2.10點或0.029％。

根據《CNBC》報導，Meta股價一開盤狂瀉12％，其後跌幅略有收斂，但仍保持跌逾10％的重挫態勢。Meta第3季盈利表現不如預期，主要是因為一筆近160億美元的一次性支出拖累，另外Meta暗示明年資本支出將大幅增加，Meta創辦人祖克柏強調，現在還處於AI競爭的早期階段，「這讓我們更有信心加大投資力度，我們希望確保投資不會不足」，祖克柏說Meta正在積極地提前建置能力，替超級AI的到來做好準備，並稱屆時Meta將「處於理想的位置，迎接許多重大的世代範式轉變」。不過，此舉讓投資人對於科技企業在AI熱潮中的獲利能力疑慮再起，擔憂科技巨頭只是一味增加支出，但卻無法保證這些龐大支出在未來能夠帶來回報。

而在美中貿易戰方面，川習會後川普宣布將對中國徵收的芬太尼關稅降至10％，這使得中國商品的整體關稅從57％降至47％。另外川普還宣布「稀土問題已經解決了」，且中國將購買美國大豆與其他農產品。川習會一度程度降低美中經貿摩擦，但是依然留下許多不確定性，包括輝達晶片在中國的銷售問題以及TikTok的分拆交易。

美國聯準會主席鮑爾之前暗示，聯準會可能不會在12月的會議上再次降息，一與引發了市場恐慌，許多人質疑這是聯準會又一次反應遲鈍的表現。在通膨形勢與就業市場冷熱間如何保持平衡，考驗的美國聯準會以及投資人的智慧。

