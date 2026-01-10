Meta與美國3家核能公司簽約 為AI資料中心供電

（中央社舊金山8日綜合外電報導）科技巨擘Meta今天宣布，已與3家美國核能公司達成重大協議，預計到2035年將新增高達6.6吉瓦（GW）的潔淨能源。

法新社報導，這些協議讓Meta成為美國企業界最大的核能買家之一，Meta正尋求為人工智慧（AI）營運提供能源。

臉書（Facebook）母公司Meta與維斯達（Vistra）、泰拉能源（TerraPower）及Oklo簽署合作備忘錄，將延長現有核電廠的運作並開發先進的反應爐技術。此前，Meta去年也與星座能源公司（Constellation Energy）簽署類似協議。

Meta全球事務總裁凱普蘭（Joel Kaplan）表示：「最先進的資料中心與人工智慧基礎設施，對於確保美國在AI領域取得全球領先地位至關重要。核能將協助驅動我們的AI未來。」

這些協議將提供資金支持，以延長3座現有核電廠的運作，同時資助更多實驗性核能技術的發展。

其中，獲得OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）支持的Oklo，以及微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）支持的泰拉能源，涉及實驗性的小型模組化反應爐（SMRs），目標是實現更潔淨、便於開發的核能。

小型模組化反應爐設計有望比傳統電廠具備更高的安全性能與更高的運行效率，但目前尚未大規模部署。

Meta表示，這些計畫將支援位於俄亥俄州新阿爾巴尼（New Albany）的Prometheus超級資料中心。

至關重要的是，Meta表示，公司會支付資料中心所用電力的「全部成本」，因此消費者無須負擔這些費用，藉此回應外界對科技公司用電需求攀升、投資成本是否轉嫁住戶的疑慮。（編譯：張曉雯）1150110