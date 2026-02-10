Meta與YouTube遭控刻意打造「成癮式設計」 案已正式開庭

火報記者 陳銳/報導

Meta Platforms 與 YouTube 母公司 Google 遭指控明知其產品可能使未成年人產生依賴，仍刻意以「成癮性」為核心設計應用程式，而案件已於本週正式開庭。

根據《路透》報導，原告控告 Meta 旗下的 Facebook 與 Instagram，以及 Google 旗下的 YouTube，其律師在開庭陳述時指出，原告自童年起即長時間沉迷社群平台，與應用程式內部的演算法推薦與互動設計有密切關聯，律師並引用企業內部文件主張，相關產品是以提高黏著度為目標開發，且業者清楚這些設計可能對兒童產生依賴風險。

原告稱長期使用社群媒體導致憂鬱與自殺念頭惡化；Meta 反駁，問題與其家庭與成長背景有關。圖:unsplash

原告方面表示，這些平台未充分揭露潛在危害，也未在產品設計上採取足夠防護措施，導致她的憂鬱症狀與自殺念頭惡化，因此要求追究企業責任並請求精神損害賠償。

Meta 則在法庭上否認相關指控，其律師指出，原告成長過程中曾遭遇家庭與人際關係問題，包括童年時期的家庭變故與虐待經驗，認為其心理健康狀況不應單純歸因於社群媒體使用，辯方主張，即使移除 Instagram 等平台，也無法證明原告的人生軌跡會因此出現根本改變。

YouTube 方面預計將於後續庭期提出答辯意見，兩家公司皆表示，長期投入資源強化青少年安全機制，並反對將個別使用者的精神健康問題歸責於平台設計。

法院指出，本案審理重點不在於平台是否應為用戶張貼內容負責，而是聚焦於其自身的產品結構與營運方式是否構成疏失，主審法官已指示陪審團，需區分內容創作者責任與平台設計責任之不同。

法律界普遍認為，若陪審團認定企業須對設計造成的傷害負責，將可能動搖科技產業長期以來主張「不對用戶內容負責」的法律防線，並為其他類似案件鋪路。目前 Google、Meta、TikTok 與 Snap 在加州仍面臨數以千計、與兒童心理健康相關的訴訟。