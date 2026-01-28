Meta花60億美元採購康寧光纖！ AI資料中心邁向「光世代」?

【緯來新聞網】Meta（Facebook 母公司）週二宣布與美國玻璃與材料大廠康寧（Corning）達成重要合作，預計在 2030 年前支付高達 60 億美元，採購先進的光纖、電纜及連接產品。這項投資是 Meta 全球資料中心擴張計畫的核心，致力於滿足人工智慧（AI）運算所需的海量數據傳輸需求。同時，康寧將擴大其位於北卡羅來納州的生產能力，而 Meta 將成為該州工廠的主要客戶。

（圖／翻攝自meta 官網）

值得關注的是，這項合作標誌著康寧產品線的結構性轉型。隨著 AI 模型規模呈指數級成長，傳統以「銅線」為主的伺服器互連已達物理瓶頸，光纖正從資料中心的傳輸外網，深入到 GPU 叢集內部的運算核心。康寧因此推出了專為AI設計名為「Contour」的新型光纖產品，能在相同空間內提供兩倍的纖維密度，將多個連接器整合為單一連接器，大幅簡化連接硬體，達成更高效率與更低能耗。而光 Meta 在路易斯安那州的資料中心，僅單一據點就需要高達 800 萬英里的光纖，顯示出 AI 架構下相關技術趨勢已成必然。



此項協議不僅深化了兩家公司的技術連結，也響應了推動美國國內製造業產能的趨勢。康寧執行長溫德爾·威克斯（Wendell Weeks）指出，這項合作將強化國內供應鏈，並確保 AI 數據中心能運用美國的創新技術建置。此外，這也預計為康寧在北卡羅來納州創造更多就業機會，使其當地員工數增長 15％ 至 20％ 。



面對矽谷激烈的 AI 競賽，Meta 承諾未來三年內將投入約 6,000 億美元於美國科技基礎設施。Meta 近期更啟動了「元計算」計畫，致力於全面監管並擴展全球供應商夥伴關係。受此巨額訂單提振，康寧股價隨之大漲超過 15％ 並創下歷史新高，其在 2025 年漲幅已超過 84％，市場亦高度關注兩家公司即將於週三發布的季度業績報告。

