Meta豪砸核電搶AI霸權 旅美教授點破台灣真正國安危機

臉書母公司Meta近期宣布一系列前所未見的核能合作計畫，準備以「一座城市等級」的電力規模，全面支撐未來AI資料中心運作，正式成為美國史上最大規模的核電企業買家之一。對此，旅美教授翁履中10日在臉書指出，Meta此舉不只是科技投資，更是標準的「能源戰略布局」，台灣與Meta一樣，都是「能源用量超級大戶」，台灣社會長期將國安焦點放在看得見的軍事威脅，卻忽略了同樣攸關存亡、卻不易被察覺的能源風險。

翁履中10日在臉書上引述相關報導指出，Meta已與比爾．蓋茲支持的TerraPower、小型反應爐新創Oklo，以及電力公司Vistra達成多項長期合作與資金協議，目標是在2030年至2035年間，確保最高可達6.6GW的核電供應，作為下一代AI基礎設施的穩定能源來源，其中包含俄亥俄州的Prometheus超級運算集群。

依規劃，Meta將出資加速TerraPower兩座Natrium反應爐的開發，最快2032年上線，初期發電量約690MW，未來並保留最多再建六座機組的選項；Oklo則規劃在俄亥俄州派克郡打造先進核能園區，採用Aurora快堆技術，最快2030年商轉，最終規模約1.2GW。另Meta也與Vistra簽署20年長約，協助延役並升級多座既有核電廠，使原本可能退場的核能設施「起死回生」。

翁履中分析，這一連串購電合約與前期資金投入，等於替新世代核能公司鋪好從實驗走向商轉的道路，也顯示AI競賽的關鍵，早已不只在晶片、演算法與人才，而是能否掌握「撐得住的能源基礎」。儘管核能並非沒有成本與爭議，SMR與第四代反應爐動輒數十億美元起跳，還須面對法規、地方反對與核廢問題，但在AI長期用電需求爆炸成長下，核能顯然已成為不可忽視的戰略選項。

翁履中也將焦點拉回台灣。他指出，台灣與Meta一樣，都是「能源用量超級大戶」，支撐的更是半導體與AI供應鏈這類攸關國家安全的產業。然而，台灣能源高度仰賴進口，地處地緣政治高風險區域，一旦航道受阻、價格暴漲或供應中斷，衝擊恐怕遠比短期軍事緊張更為直接且致命。

他直言，台灣社會長期將國安焦點放在看得見的軍事威脅，卻忽略了同樣攸關存亡、卻不易被察覺的能源風險；能源政策往往被擠到政治口水邊緣，導致長期結構問題遲遲無法面對。相較之下，因能源短缺、跳電或電價失控引發的經濟衝擊與社會恐慌，發生機率恐怕不低於全面軍事衝突。

翁履中認為，台灣核能爭議的核心，其實不是單純的支持或反對，而是社會高度不信任制度與決策者，導致專業討論空間被立場對立壓縮。在AI時代，能源安全不只是產業問題，更是國安與永續發展的根基，「刻不容緩」。

他也提出三項方向，呼籲台灣務實面對能源現實，包括：加速投入新型核能技術與供應鏈布局、理性討論既有核電延役或升級選項，以及放棄「還有時間可以慢慢想」的錯覺。翁履中強調，Meta的選擇已清楚提醒各國，在AI時代，「有沒有電」本身，就是安全戰略的核心關鍵。

