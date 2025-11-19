Meta贏得反壟斷訴訟 避免被迫出售IG、WhatsApp

臉書(Facebook)母公司Meta在18日贏得一項反壟斷訴訟案，避免被迫出售Instagram和WhatsApp等社群平台，聯邦法官裁定Meta沒有取得社群媒體壟斷地位。這項裁定是自美國總統川普第一屆任期展開反壟斷打壓行動以來，科技巨擘首次取得的決定性勝利。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)試圖迫使Meta重組或出售Instagram和WhatsApp，來恢復市場競爭，並表示Meta花了數十億美元，透過收購來消除新興競爭對手。聯邦貿易委員會也正在向亞馬遜提反壟斷訴訟。

Meta發言人表示：「我們的產品造福民眾與商業，體現美國的創新與經濟成長」，「我們期待繼續與政府合作，並投資美國。」

臉書分別在2012年和2014年收購了Instagram和 WhatsApp，聯邦貿易委員會當時沒有試圖阻擋這些交易案，但在2020年指控Meta壟斷了美國用來向親友分享內容的平台。

聯邦貿易委員會主張，Meta在市場上的主要競爭者是Snap's Snapchat and MeWe，這是一款2016年推動、注重隱私的小型社群媒體應用程式，以及其他基於共同興趣向其他陌生人分享內容的平台，例如X、TikTok、YouTube和Reddit。

在4月的庭審中，聯邦貿易委員會指出臉書關於這些交易的聲明，包含一封2008年的電子郵件，執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)說：「與其競爭，不如收購。」

Meta主張，聯邦貿易委員會忽略了來自TikTo、YouTube和蘋果訊息應用程式和其他平台的競爭。Meta也為其收購辯護，表示收購擅長開發新功能的企業，而非打造新的競爭產品，是合理的商業策略。

華盛頓的美國地區法官波斯柏格(James Boasberg)基本上同意Meta的看法，認為社群媒體已經改變，已不像過去一樣臉書主要被用來更新個人狀態。

波斯柏格說：「5年前聯邦貿易委員會提起反壟斷訴訟的情況，已經顯著改變」，並引用證據指出，在Meta應用程式中斷時，用戶會以YouTube和TikTok替代，反之亦然。

波斯柏格指出，TikTok如此具有競爭力，迫使Meta花費40億美元推出短影音平台功能Reels。

波斯柏格說，聯邦貿易委員會錯誤地將YouTube和TikTok排除於挑戰Meta佔據主導地位的市場之外，「即使YouTube被排除在外， 光憑TikTok也能擊敗聯邦貿易委員會的訴訟。」 (編輯:柳向華)