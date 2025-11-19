Meta贏得重大勝利 法官裁定未壟斷社群媒體

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）Facebook母公司Meta今天贏得重大法庭勝利。聯邦貿易委員會（FTC）認為Meta收購Instagram與WhatsApp形成壟斷、試圖撤銷，不過聯邦法官裁定Meta並未壟斷社群媒體。

綜合路透社與法新社報導，這場長達5年的訴訟始於FTC聲稱Meta分別於2012年與2014年收購Instagram和WhatsApp用以消除競爭威脅，從而非法維持壟斷地位。FTC當時並未試圖阻止交易，但是在2020年提起訴訟。

美國總統川普第一任期發起反壟斷行動，今天的裁決是大型科技公司首個決定性勝利，遭到重大挫敗的FTC目前正對亞馬遜（Amazon）提起另一項反壟斷訴訟。

Meta發言人表示：「我們的產品對個人與企業均有益處，是美國創新與經濟成長的典範。我們期待繼續與政府合作，繼續投資美國。」

FTC發言人西蒙森（Joe Simonson）表示：「我們對此決定深感失望」，「正在評估所有可能方案。」

FTC在4月份庭訊中指出，Facebook曾就這些交易發表聲明，其中包括執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在2008年的一封電子郵件中表示「與其競爭，不如收購」。

Meta辯稱，FTC忽略來自字節跳動的TikTok、Google的YouTube，以及蘋果即時通訊程式等不同方面的競爭。

Meta為其收購行為辯護，表示收購那些擅長開發新功能的公司，而不是開發競爭產品，屬於合理的商業策略。

華府聯邦地區法院法官波斯柏格（James Boasberg）基本上同意Meta所提觀點，認為社群媒體自Facebook主要用於更新個人狀態以來，已經發生重大變化。

波斯柏格表示：「FTC提起反壟斷訴訟時僅5年，如今市場情勢已有顯著變化。」他引用審判中的證據指出，用戶會以YouTube和TikTok替代Meta的應用程式，反之亦然。

法官指出，TikTok的競爭威脅如此之大，以至迫使Meta去年斥資40億美元開發自家的短影音分享程式Reels。

法院引述數據顯示，美國人現在只有17%的時間在Facebook觀看好友內容，而在Instagram上，這一比例更是低至7%。相反的，用戶主要觀看的是Reels，由人工智慧推薦的陌生人短片。

波斯柏格表示，FTC錯誤地將YouTube和TikTok排除在外，「即使YouTube被排除在外，僅TikTok一項就足以駁倒FTC的論點。」

西蒙森今天表示，「波斯柏格法官目前正面臨彈劾條款，因此我們從訴訟一開始就處於不利地位。」

波斯柏格是華盛頓特區的首席聯邦法官，曾審理過多起針對川普政府、各界矚目的案件。

今年稍早，川普呼籲彈劾波斯柏格，此舉引發最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）罕見地公開譴責。

Meta案是美國針對大型科技公司反壟斷行動的一部分，此行動還包括司法部對Alphabet旗下谷歌的指控，以及對蘋果（Apple）公司的訴訟。（編譯：屈享平）1141119