Meta遭控透過兒童遭受性剝削並獲利 ! 訴訟審理將於下週展開

火報記者 陳銳/報導

根據《路透》報導指出，該案件源自一項臥底調查，調查人員創建了模擬14歲以下用戶的帳號，結果這些帳號接收到大量露骨色情內容，並有成年人試圖接觸以獲取類似材料，最終導致三人遭到刑事起訴。

廣告 廣告

訴訟指出無限滾動功能影響青少年心理健康，Meta則表示已採取安全措施並依法不應負責用戶內容。圖:unsplash

而在新墨西哥州訴訟進一步指出，Meta在設計平台功能時，為提高用戶黏性，忽視兒童心理健康，諸如無限滾動與自動播放影片等設計可能促成憂鬱、焦慮及自殘行為。

訴狀還顯示，Meta內部文件早已承認存在性剝削及心理健康風險，但公司並未建立完善的安全防護措施，包括有效的年齡驗證系統，且對外宣稱平台安全性存在偏差。州政府正在尋求金錢賠償，並要求法院下令Meta改善平台安全性，保障兒童使用環境。

Meta否認指控，並表示已採取多項安全措施保護年輕用戶，公司發言人稱，新墨西哥州的指控「聳人聽聞且無關緊要」，並指出訴訟依據的是精心挑選的內部文件，Meta強調，公司一直與家長、專家及執法單位合作，並持續改進平台安全措施。同時，Meta主張依據美國憲法第一修正案與《通信規範法》第230條，其對使用者生成的內容不應承擔責任。

此次審判將於週一在聖達菲地區法院展開陪審團遴選，預計持續七至八週。新墨西哥州司法部表示，此案將向陪審團展示過去兩年多收集的文件與證詞，凸顯Meta在兒童保護方面的責任與挑戰。

Meta遭控透過讓兒童遭受性剝削並獲利，且未採取足夠防護措施。圖:unsplash