Meta配合禁令 12月4日起澳洲不滿16歲用戶禁用臉書

法新社報導，隨著澳洲準備實施一項全面禁止青少年使用社群媒體的法律，臉書(Facebook)母公司Meta今天(20日)發表聲明說，16歲以下的澳洲用戶將從12月4日起被禁用臉書和Instagram。

澳洲將從12月10日起強制臉書、Instagram及TikTok等社群媒體平台移除16歲以下用戶，否則將面對最高達到4,950萬澳元(3,200萬美元)的罰款。

聲明指出，Meta將在這項禁令生效前就開始在平台上移除青少年用戶，表示Meta將從即日起通知澳洲13至15歲的用戶，他們將會上不了Instagram、Threads和臉書。「Meta將從12月4日起封鎖16歲以下用戶的新帳號，並撤銷現有帳號的訪問權限，預計在12月10日之前將移除所有已知的16歲以下用戶」。

廣告 廣告

根據政府的數據，澳洲約有35萬的13至15歲Instagram用戶、以及15萬個臉書帳號。

Meta已開始警告受影響的用戶，表示他們的帳戶很快將被鎖定。「當你滿16歲時，我們會通知你可以重新開始使用臉書」。

隨著全球監管機構努力解決社群媒體帶來的風險，澳洲的全面限制措施能否見效受到強烈關注。

紐西蘭總理盧克森(Christopher Luxon)將提出一項類似法案，來限制兒童使用社群媒體。而荷蘭政府今年也建議家長，不要讓15歲以下兒童使用TikTok和Snapchat等社群媒體應用程式。(編輯:王志心)