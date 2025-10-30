Meta領跌科技股、Fed淡化降息 美股收黑

▲美國陸續公布的大型科企財報顯示表現參差，加上聯準會淡化降息預期、美中元首會晤成效有限等因素影響，美股主要指數週四皆收黑。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國陸續公布的大型科企財報顯示表現參差，加上聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）淡化未來進一步降息預期、美中元首會晤成效有限等因素影響，美股週四受壓，主要指數皆收黑。

綜合《CNBC》等外媒報導，科技巨頭、Google母公司Alphabet以及微軟分別公布季度財報，相較於Alphabet股價受強勁業績提振而上漲 ，Meta、微軟股價則分別下跌逾11%和約3%，投資人對這2間公司不斷增長的支出預期感到擔憂，擔心它們是否只是一味增加支出，卻無法保證這些龐大支出在未來能夠帶來回報。

Meta帶頭領跌，拖累其他科技股跟著疲軟。此外，分析指出，儘管川普在川習會後宣布，將對中國徵收的芬太尼關稅降至10％、中國商品的整體關稅從57％降至47％，還聲稱「稀土問題已經解決」、中國將購買美國大豆與其他農產品，但依然留下許多不確定性，包括輝達晶片在中國的銷售、以及TikTok的分拆交易等問題。

Argent Capital Management的投資組合經理埃勒布魯克（Jed Ellerbroek）認為，事情遠遠還未結束，只要川普仍是總統，與他相關的貿易波動，就會一直是資本市場的一個特點。他也表示，半導體產業就像是美中之間「互相拋來拋去的球」，如果投資人想要獲得增長、想要抓住數據中心資本支出週期帶來的機會，就必須承受政治波動的影響，而且這種波動不會消失。

30日收盤，美股道瓊工業指數下跌109.88點或0.23%，收47522.12點；標普500指數下滑68.25點或0.99%，收6822.34點；那斯達克綜合指數挫跌377.33點或1.57%，收23581.14點；費城半導體指數下跌111.93點或1.53%，收7216.00點。

