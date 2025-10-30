Meta領跌科技股、Fed淡化降息 美股收黑
[NOWnews今日新聞] 美國陸續公布的大型科企財報顯示表現參差，加上聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）淡化未來進一步降息預期、美中元首會晤成效有限等因素影響，美股週四受壓，主要指數皆收黑。
綜合《CNBC》等外媒報導，科技巨頭、Google母公司Alphabet以及微軟分別公布季度財報，相較於Alphabet股價受強勁業績提振而上漲 ，Meta、微軟股價則分別下跌逾11%和約3%，投資人對這2間公司不斷增長的支出預期感到擔憂，擔心它們是否只是一味增加支出，卻無法保證這些龐大支出在未來能夠帶來回報。
Meta帶頭領跌，拖累其他科技股跟著疲軟。此外，分析指出，儘管川普在川習會後宣布，將對中國徵收的芬太尼關稅降至10％、中國商品的整體關稅從57％降至47％，還聲稱「稀土問題已經解決」、中國將購買美國大豆與其他農產品，但依然留下許多不確定性，包括輝達晶片在中國的銷售、以及TikTok的分拆交易等問題。
Argent Capital Management的投資組合經理埃勒布魯克（Jed Ellerbroek）認為，事情遠遠還未結束，只要川普仍是總統，與他相關的貿易波動，就會一直是資本市場的一個特點。他也表示，半導體產業就像是美中之間「互相拋來拋去的球」，如果投資人想要獲得增長、想要抓住數據中心資本支出週期帶來的機會，就必須承受政治波動的影響，而且這種波動不會消失。
30日收盤，美股道瓊工業指數下跌109.88點或0.23%，收47522.12點；標普500指數下滑68.25點或0.99%，收6822.34點；那斯達克綜合指數挫跌377.33點或1.57%，收23581.14點；費城半導體指數下跌111.93點或1.53%，收7216.00點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
Meta股價跳水狂瀉12％！拖累科技股疲軟 美股主要指數漲跌不一
Fed降息1碼！惟鮑爾放鷹「12月再降非板上釘釘」 美股道瓊挫74點
輝達股價勁揚5%站上市值5兆美元大關！創全球首例 帶動美股齊漲
其他人也在看
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
「2000萬買0056」能安心爽退休？ 專家揭數據分析：怕是樂觀過度
高股息ETF追求穩定的高配息，吸引不少投資人青睞，甚至想靠持股打造退休現金流，但財經部落客「綠角財經筆記」提醒，必須意識到單年配息金額會有變化，未必能穩定供應開銷，更呼籲股民別小看「每年相同購買力」這件事情，乍看是令人安心的投資方式，實際卻是不穩定的退休生活。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
美股飆泡沫極限？華爾街傳奇預言像1999年一樣瘋 2因素擋不住
美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。中時財經即時 ・ 1 天前
【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱
鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元 連傳產股都搭上AI順風車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
17個交易日只買超1天！0050遭外資痛揍 10月「失血446億」被狂倒72萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（28）日收27,949.11點，跌44.52點或0.16%。外資昨日提款台股逾271億元，其中賣超台積電8298張，結帳金額高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說失靈？光寶科重挫7%爆10萬張巨量 分析師示警：短線難回溫
電源供應廠光寶科（2301）昨日（29）召開第三季法說會，釋出今年AI相關營收提升至20%、明年挑戰40%且「AI趨勢不變，沒有悲觀的理由」等利多消息。不過早盤賣壓湧現，股價一度殺至跌停175.5元，終場跌幅收斂至7.18％、收在181元。也讓一票網友熱議「看法說內容還行欸」「彎腰撿光寶科？」「光寶科大逃殺」。分析師示警，想要逢低加碼的投資人，賣壓仍重，短線難以立即回溫，建議今日進場應分批操作。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠 南亞科、力積電接力霸榜中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電天價曇花一現！終場收平盤價1505元 股市名師看多：AI還在爆發期
台積電（2330）今（30）日盤中一度來到1520元新高，上漲15元，雖然漲勢收斂，收盤以平盤價1505元作收，台股漲勢也熄火，收盤下跌7點收在28287點。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
「護國神山」撐台股？台積電領軍攻三萬點，AI浪潮再掀主升段
在《理財必修課》EP33中，主持人阿格力與詹璇依一開場就以「不是中樂透，變有錢的唯一方法就是投資」點出本集主題。隨著台積電股價屢創新高，台股也一路上攻至28,000點，成為市場焦點。詹璇依笑稱，許多投資新手「抱緊護國神山」，如今竟因此累積出買房頭期款，這股現象凸顯了台積電對市場信心的強大帶動力。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
富達：85%台灣人已規畫退休儲蓄 贏過新加坡、香港
富達國際與英國國家高齡化創新中心（National Innovation Centre for Ageing，NICA）合作調查顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每五人就有兩人（42%）退休儲蓄將短缺至少十年；若以百歲人生為基準，比例更高達八成（81%）。壽命延長加劇退休挑戰，不過台灣準備度領先亞太，高達85%已展開退休規畫，贏過新加坡的81%和香港的79%。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
重大投資！晶片大廠高通40億投資台灣 半導體大廠科林29億跟著來
經濟部投資審議會（28）日召開第25次會議，會中共核准重大投資案共計5件，涵蓋僑外與對外兩大方向，總金額逾新台幣392億元。其中，僑外投資案2件，總金額約新台幣70億4,015萬元；對外投資案3件，總計美金10億7,943萬元，折合新台幣約322億元。此波投資熱潮再次顯示台灣在國際科技與資本市場中的雙向吸引力，不僅續攬全球大廠目光，本土企業更積極佈局全球。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
輝達GTC帶旺AI電力聯想？康舒領金仁寶集團續發威 3檔登前十熱門股
輝達年度GTC盛會登場，帶旺AI電力聯想？電源供應器大廠康舒（6282）今（29）領軍金仁寶集團續發威，與金寶（2312）、仁寶（2324）股價同步走強，盤中分別大漲逾7%、9%、4%，三檔個股更一舉擠進台股成交量前十名，成為市場焦點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大戶增、散戶減銅板股 萬元普發現金也可買
台股加權指數創下歷史新高了。就在光復節連假之後的第一個交易日，加權指數衝上了28000點大關，雖然收盤沒有站上，但是已經讓許多投資人信心大增，融資餘額當日大增了33.95億，集中市場的成交量也回升到5639億。陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前