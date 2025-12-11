Meta 內部備忘錄洩密！傳出輕量化頭戴式裝置延期，同時啟動打造 Quest 4
Meta 旗下 Reality Labs 部門的硬體產品線正面臨重大的策略調整，外媒《Business Insider》取得兩份 Meta 內部備忘錄並報導指出，Meta 不僅將輕量化頭戴式裝置的發表時間延後到 2027 年上半年，同時也啟動了下一代頭戴裝置 Meta Quest 4 的開發計畫，預計新機將會以沉浸式遊戲體驗為主。值得一提的是，《Business Insider》的消息可信度非常高，就連外媒《UploadVR》也證實了這兩份內部備忘錄的存在。
輕量頭戴裝置延後到 2027 年上半年發表
這次外媒爆料的內部備忘錄中，其中一份是由 Reality Labs 副總裁 Maher Saba 發送給員工，內容提到原本會在 2026 年推出的輕量化頭戴式裝置（Ultralight Headset）將延後到 2027 年上半年發布。
外媒報導指出，這款輕量化頭戴式裝置目前的候選代號有多種名稱，包括 Puffin、Phoenix 和 Loma；但重點是它主打重量輕盈、開放式視野，採用有線運算模組（Compute Puck）來執行 Horizon OS，主要瞄準虛擬螢幕和坐姿使用情境，而且 Meta 內部曾經討論要將這款裝置命名為「Quest Air」，只是目前最終名字還沒確定。
此外，據傳 Reality Labs 旗下 Metaverse 與 Horizon OS 團隊主管 Gabriel Aul 和 Ryan Cairns 指出，延期上市的是為了讓團隊「有更多喘息空間把細節做好」，強調不會為了趕時間而犧牲使用者體驗的品質。
除了輕量化頭戴式裝置的消息之外，Maher Saba 給員工的備忘錄中還提到，將於 2026 年發布一款限量版穿戴式裝置，代號為「Malibu 2」 ，市場推測這可能是傳聞中的智慧眼鏡 Prada Meta。
啟動 Quest 4 開發計劃，主攻遊戲與終結補貼策略
另一個重大消息來自 Gabriel Aul 和 Ryan Cairns 的內部備忘錄，兩人提到自己正在著手研發下一代主流頭戴式裝置；外媒《UploadVR》的消息指出，這款頭戴式裝置很可能會被命名為 Quest 4。
Meta Quest 4 開發計畫的重啟，據傳將會專注於沈浸式遊戲市場，而且會是 Quest 3 以來的大幅度升級，同時也將明顯改善單位經濟效益（Unit Economics）。
外媒《UploadVR》的消息指出，Meta Quest 4 推出時間會比輕量化頭戴式裝置需要更多的時間，有可能要等到 2028 年才會推出。
此外，外媒認為這暗示 Meta 未來不會再補貼低價裝置，而且未來 Reality Labs 將會轉型成獲利部門。
減少投資 Metaverse 元宇宙，將資源轉向 AI 穿戴裝置
不過，就在內部備忘錄遭到外媒洩露之前，Meta 表示公司已經將部分投資從 Metaverse 轉向 AI 眼鏡和穿戴式裝置。雖然 Meta 內部對穿戴裝置的定義不包含 Meta Quest 頭戴式裝置，但但產品發表策略若真如傳聞重新調整，勢必影響 XR 團隊的開發節奏。
值得注意的是，近期 Meta 動作頻頻，不僅延攬前蘋果創意總監 Alan Dye，還收購了 AI 穿戴裝置公司 Limitless，種種舉動都顯示 Meta 正將資源聚焦於使用者體驗和擴展非頭戴裝置的硬體產品。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：UploadVR、engadget、Business Insider
