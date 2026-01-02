Meta「對付監管」手段曝光！為詐騙廣告收入力抗「廣告實名制」 台灣、新加坡成少數例外

Meta「反打詐」手段曝光！為詐騙廣告收入力抗「廣告實名制」，台灣、新加坡成少數例外。路透社



詐騙集團肆虐全球，大多透過社群媒體吸引受害者上鉤，詐騙廣告則成為社群平台主要收入來源之一。路透社披露，社群媒體龍頭Meta為保住每年數十億美元的詐騙廣告所得，內部甚至建立「教戰手冊」，指導員工如何應對各國政府的打詐要求。

根據路透社看到的Meta過去四年的內部文件，日本監管機構曾對Meta旗下臉書和Instagram上大量詐騙廣告表示不滿。Meta擔心日本政府將要求實施「廣告實名制」，於是想方設法，讓詐騙廣告「不容易被日本監管機構發現」。

Meta有一個「廣告檔案庫」，可搜尋Meta旗下平台刊登的廣告。Meta得知，日本監管機構會從該檔案庫搜尋，檢驗Meta打擊詐騙的成效。

為了讓檔案庫搜尋結果呈現的詐騙廣告減少，Meta員工想出辦法，先找出日本監管機構用來搜尋詐騙廣告的熱門關鍵字與名人，然後在平台上不斷搜尋，將看似詐騙的廣告從檔案庫和Meta平台上移除。

這個辦法成功移除了監管機構想移除的詐騙廣告，也讓監管機構看到的搜尋結果比實際情況更「乾淨」。內部文件顯示，Meta團隊表示，這是要讓「監管者、調查人員與記者找不到」詐騙廣告。

幾個月後的一份內部備忘錄寫道，「我們過去一週發現的詐騙廣告不到100則，過去4天完全沒有發現。」文件還提到，日本執政的自民黨議員小林鷹之告訴當地媒體「詐騙廣告已經在減少」。

到最後，日本並未強制實施Meta不樂見的廣告實名制。

●Meta遭控「從詐騙中獲利」

Meta內部文件顯示，這套對日本進行的搜尋結果清理非常成功，因此被寫入一份「全球通用教戰手册」，用於應對美國、歐洲、印度、澳洲、巴西與泰國的監管。

Meta的「教戰手册」內容涵蓋如何拖延監管、如何極力避免實施廣告實名制，除非各國新法迫使其不得不遵守。

目前，只有台灣與新加坡實施網路廣告實名制。台灣於2024年7月三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》，規定網路廣告須揭露刊播者和出資者的身分證登載姓名，或法人登記機構名稱及所在地。相關規定已於2025年起實施。

Meta的內部文件揭露，詐騙廣告在該集團的商業模式中扮演核心角色，也揭露該公司如何不遺餘力保護詐騙廣告帶來的收入。

路透社去年11月曾報導，Meta估計「高風險」的詐騙廣告每年可帶來70億美元收入。路透12月也發現，來自中國的詐騙廣告極為猖獗，Meta卻抱持容忍態度。

針對路透報導，已有兩名美國參議員呼籲證券交易委員會與聯邦貿易委員會展開調查，並「在適當情況下採取嚴厲執法行動」。

美屬維京群島檢察長12月也引用路透社的調查報導起訴Meta，指控該公司「明知故犯」，讓平台用戶暴露於「詐騙與傷害」中，而且「從詐騙中獲利」。

Meta發言人史東（Andy Stone）表示，Meta強烈反對這些指控。他宣稱，該公司移除廣告檔案庫中的詐騙廣告「沒有誤導之意」，任何其他說法均屬不實。

根據Meta內部分析，如果歐洲與英國要求Meta對用戶的詐騙損失負責，可能讓公司損失93億美元。

●Meta抗拒全面驗證廣告主

目前在Ｍeta平台購買廣告，只需以電郵或電話號碼註冊一個用戶帳號即可，用戶只需自填姓名與生日。如果Meta不驗證這些資料，就無法知曉廣告主的真實身份。詐騙廣告主即使被帳號被封，只要再註冊新帳號即可再刊登廣告。

從Meta內部文件與對前員工的訪談顯示，Meta多年來對此問題心知肚明。

路透社指出，各國監管機構都積極推動各社群平台實施「廣告實名制」，亦即各平台須對廣告主實施全面身分驗證，通過驗證者才能刊登廣告。平台也須公開廣告主身分資訊。

Google早在2020年就宣布將全面驗證廣告主身分，2025年已驗證超過90%的廣告主。Meta除了在法律要求的地區執行身分驗證外，也主動爲部分大型廣告主提供驗證服務，另對其他廣告主販售「Meta Verified」徽章，將身份檢查與客戶服務結合。

路透看到的內部文件顯示，去年Meta約有55%的廣告收入來自通過驗證的廣告主。Meta發言人史東則表示，該公司目前約有70%的收入來自已驗證的廣告主。

然而，Meta內部文件顯示，未驗證的廣告主帶來不成比例的傷害。2022年一份分析發現，新廣告主中有70%涉及詐騙、非法商品或「劣質」產品。

史東宣稱，Meta會停用這類新帳號，「部分帳號甚至在建立當天就被停用」。

●「打地鼠效應」 台灣沒出現的廣告更頻繁出現他國

文件還顯示，Meta認同全面實施廣告實名制能減少詐騙活動，只要該公司願意，在任何國家都能於6周內啟動驗證程序。只是，Meta顯然不願負擔其高昂成本。

Meta 2024年的營收高達1645億美元，幾乎全部來自廣告。文件顯示，若全面實施廣告實名制，成本達20億美元，Meta最後決定不這麼做。

Meta員工也指出，若廣告主須驗證身分才能刊登廣告，可能導致公司總營收損失高達4.8%。

因此，Meta採取「只實行被動反應」策略，藉由遊說或其他措施（如對日本清理廣告檔案庫搜尋結果）應付監管。除非各國立法強制，公司才會採行廣告實名制。

事實上，Meta自行測試顯示，在台灣、新加坡啟動廣告實名制後，雖立即減少這些國家的詐騙廣告多達29%，但這些廣告會更頻繁地展示給其他市場的用戶，因此能彌補大部分收入。

報導以「打地鼠效應」形容這種情況。在台灣無法露出的廣告，「收入被重新分配到其他目標國家」，受害的消費者也同樣轉移到其他地區。

內部文件顯示，Meta認為該公司抵抗監管的作法是成功的。2024年中，一份內部策略文件稱，全面驗證廣告主是「黑天鵝事件」（極不可能的災難性事件）。數月後，公司高層稱讚已在歐洲、新加坡、英國等地成功拖延規範。

不過，新加坡2025年初已要求Meta，須根據2024年通過的《網路刑事危害法案》（OCHA）實施廣告實名制。Meta已自2025年5月27日起在新加坡實施新的廣告身份驗證與資訊透明要求。

