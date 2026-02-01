Meta、微軟資本支出力道強勁 外資法人看好五檔台股可望受惠

外資法人指出，Meta及微軟資本支出力道強勁，可望嘉惠緯穎、廣達、智邦、信驊、鴻海等。（本報系資料庫）

Meta及微軟上周財報釋出正向的資本支出展望，鼓舞台系供應鏈。外資法人指出，Meta及微軟資本支出力道強勁，可望嘉惠緯穎（6669）、廣達（2382）、智邦（2345）、信驊（5274）、鴻海（2317）等。

花旗證券指出，Meta資本支出指引積極正向，加上淨現金部位強勁，且Meta AI的使用與互動持續改善，都將有利於供應鏈。微軟預期資本支出將呈現季節性放緩，但這仍是正常現象。隨著客戶需求持續超越供給，微軟的年度資本支出仍將維持向上趨勢。

在受惠台廠方面，緯穎是Meta大增資本支出的主要受惠股。多家外資法人去年以來紛紛調高目標價，包括高盛、野村、摩根士丹利證券（大摩）、摩根大通（小摩）、大和、麥格理等。

高盛早在去年10月就將緯穎的目標價喊到6,000元，11月提高到6,300元，今年1月又提高到6,400元，仍為目前法人圈中最高，預期特殊應用IC（ASIC）AI伺服器和一般伺服器出貨可望強勁成長。一年來，緯穎的目標價已從三字頭躍增至六字頭。

至於廣達，麥格理給予420元的目標價，認為Meta的ASIC伺服器將是廣達營收的新催化劑，占廣達2026年及2027年預估營收約20%。大摩認為，廣達等ODM廠的伺服器出貨可望持續成長，不論是在繪圖處理器（GPU）或ASIC伺服器。

麥格理給予智邦1,900元的目標價也是同業最高，預期智邦將持續受惠於交換器規格升級。智邦2026年營收可望成長34%，每股稅後純益（EPS）則可望成長47.6%到66.2元。

股王信驊獲利成長動能強勁，最近獲多家外資調升目標價，上看11,000元，這也是台股單一個股空前的萬元目標價。瑞銀認為，大型雲端服務供應商（CSP）資本支出展望正向，有利於推升AI與一般伺服器需求暢旺。

鴻海的最高目標價400元則來自於高盛。高盛引述鴻海管理階層指出，鴻海預期在2026年將新增兩家CSP客戶的AI伺服器機櫃業務，並且持續多元化布局至ASIC伺服器。

