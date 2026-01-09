Meta 拚 AI 競賽 大買核電

社群媒體巨頭Meta公司已為旗下資料中心簽署一系列核電購買協議，總採購規模高達6百萬瓩（GW），此舉將使Meta成為超大規模雲端服務業者（hyperscaler）中，最大的核電採購商。

Meta 9日表示，將從Vistra公司既有的三座核能電廠採購電力，同時也將支持數項小型模組化反應爐（SMR）計畫；相關計畫由奧特曼支持的Oklo、蓋茲撐腰的TerraPower所推動、預計在未來十年興建這類電廠。Meta去年6月也與星座能源公司（Constellation Energy）簽署另一份購電協議。

消息激勵Vistra 9日早盤股價跳漲13%，Oklo股價也漲約13%。

Meta將透過這些協議取得6GW的供電，足供一座約有500萬戶家庭的城市。這項交易反映出，科技巨頭為了在白熱化的人工智慧（AI）競賽中勝出，並未減緩確保電力供應的腳步。

在資料中心龐大的用電需求帶動核能復興之際，長期承諾綠能轉型的超大規模雲端服務業者，已考慮與燃氣電廠簽署供電協議，原因是這類電廠可更輕易、更快速建成。核能電廠的建設需耗費十年之久，追不上資料中心的上線速度，創造出迫切的用電需求。

