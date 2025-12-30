Meta 收購 AI 代理新創 Manus，裁員七成搬往新加坡的「中國第二家 DeepSeek」
爆紅後出走，是為了更遠的路？
曾被譽為「中國第二家 DeepSeek」的 AI 初創公司 Manus 以搶先推出通用型 AI 代理服務而爆紅，只是不久之後就被指裁員七成並搬往新加坡。最新更有官方發文確認，四出搶 AI 人材的 Meta 正式收購 Manus，可見出走，是為了更遠的路？
Meta 官宣：加速 AI 商用
根據 Meta Business 的官方說明，這次收購旨在加速 AI 在商業領域的應用。Manus 團隊將會把其領先的「自主執行」技術帶入 Meta，特別是針對企業自動化與顧客服務層面。
Meta 會將 Manus 的代理技術整合至 Llama 生態系統，讓 AI 不僅能對話，還能幫商戶自動處理訂單、分析數據及跨平台操作。Manus 創辦人表示，加入 Meta 後將能獲得更龐大的運算資源與用戶基礎，推動 AI Agent 從「示範階段」進入「大規模普及」。
早有準備被收購？
這場收購之所以引起轟動，除了技術因素外，還有 Manus 戲劇性的發展史。該公司在 2025 年初爆紅後，為了在全球市場站穩腳步，果斷進行了極具爭議的改革：
結構重組： 裁撤約 70% 的中國員工，並迅速將行政與研發重心移至新加坡。
去中國化策略： 透過清空國內社交媒體與遷址，成功消除了美資收購的政治顧慮。
技術驗證： 縱使團隊規模縮編，其 AI Agent 在 GAIA 等測試中的表現依然維持世界頂尖，這成為了吸引 Meta 出手的關鍵「嫁妝」。
更多內容：
Manus Joins Meta: Accelerating AI Innovation for Businesses
Manus Joins Meta for Next Era of Innovation
AI黑馬Manus一夜刪除社群、裁掉近7成員工，出逃中國背後真相是？
