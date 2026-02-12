Meta 斥資百億美元建 1GW 資料中心 預計 2027 年底上線

【緯來新聞網】Meta 於週三宣佈在印第安納州萊巴嫩市正式為一座耗資 100 億美元的資料中心破土動工 。此項投資旨在確保公司擁有充足的運算能力，以支持其在人工智慧領域的發展目標 。該設施一旦投入運作，設計容量將達到 1 吉瓦 ，根據美國電力網絡營運商的數據，這相當於 80 萬戶家庭的用電量 。

（圖／達志影像）

Meta 資料中心副總裁 Rachel Peterson 指出，這座位於萊巴嫩市的新設施預計將於 2027 年底或 2028 年初上線 。她表示，Meta 正透過施工快速推進該場址的產能建設 ，並已與當地的公用事業供應商達成協議，確保電力供應無虞 。此外，Meta 強調將自行承擔相關能源基礎設施的升級費用 。



除了印第安納州的計畫，Meta 近期也持續擴大其基礎設施版圖。公司於去年 10 月與資產管理公司 Blue Owl Capital 達成一項 270 億美元的融資協議，用於在路易斯安那州打造一座 2 吉瓦的資料中心，這是其全球規模最大的專案 。同時，Meta 也宣布對德州的資料中心投資 15 億美元 。



針對印第安納州項目的財務安排，Peterson 表示 Meta 在計畫初期已投入全額 100 億美元的投資金額 。這些持續性的硬體建設投資，展現了 Meta 佈局全球 AI 運算基礎設施的明確策略 。

