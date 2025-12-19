Meta 近期替旗下的智慧眼鏡產品，包含 Ray-Ban Meta 與 Oakley Meta 系列推出新一波軟體更新，這次帶來了兩大新功能，不只提升實用性也多了不少好玩的成分，新功能會如何有趣的融入日常生活，趕快讓 Spac1 帶你一起來看～

Meta 智慧眼鏡兩大更新！結合 Spotify 看到什麼就播什麼！

環境降噪 對話更清晰

那第一大功能就是「對話聚焦」～簡單來說就是降低環境噪音，同時增強人聲，讓使用者在餐廳、派對等背景噪音多的場所時可以聽清楚對方在說什麼！而且只要說出語音指令「Hey Meta, start Conversation Focus」，或透過鏡腳觸控設定，就能快速啟用，現在降噪不侷限在耳機連眼鏡也可以了～

廣告 廣告

Meta 智慧眼鏡兩大更新！結合 Spotify 看到什麼就播什麼！

結合 Spotify 自帶 BGM

另一大功能我自己真的好期待可以試試看，那就是智慧眼鏡與 Spotify 的深度整合～以後戴上眼鏡看到什麼，眼鏡的鏡頭就會分析眼前的景象，並結合你的音樂品味，播放一首符合當下氛圍的音樂，走在路上也可以自帶 BGM ！是不是超級厲害，要啟用這項功能也很簡單，只要一句「Hey Meta, play a song to match this view」，不論是街景、夕陽或節慶佈置，都能隨時來一首專屬配樂，生活瞬間變得好有儀式感啊～

Meta 智慧眼鏡兩大更新！結合 Spotify 看到什麼就播什麼！

快速理解單詞指令

除了以上兩大功能，針對運動族群 Meta 也為 Oakley Meta Vanguard 推出「單詞指令」功能，使用者在跑步或騎車時，只需說「Photo」或「Video」，就能快速拍照或錄影，不用完整喊出喚醒詞，操作更直覺，也更不打斷節奏，不然運動都已經夠喘了，還要把一長串指令念出來，應該會缺氧吧><

Meta 智慧眼鏡兩大更新！結合 Spotify 看到什麼就播什麼！

小結

這次的更新從提升聽覺體驗，到讓音樂與視覺情境即時連動，真的有讓產品更貼近生活耶，隨著 AI 與硬體整合越來越成熟，以後智慧眼鏡可能也會像手錶，甚至手機一樣普及，成為真正戴得住也用得到的日常裝置了！

更多電獺少女報導

出門｜寶島眼鏡跨入 AI 穿戴新時代，Rokid 智慧眼鏡全台首賣亮相

Samsung 發表 Galaxy XR 頭戴裝置！ AI 智慧眼鏡一同登場

Apple 戰略轉向：智慧眼鏡取代便宜版 Vision Pro 計畫 目標 2027上市！

IG、FB 群組和 AI 互動聊天！Meta AI 四大功能台灣、日本同步上線！

iOS 26.2 Beta 2 版本更新！遊戲 App 升級、安全警示強化