Meta 為轉攻 AI 眼鏡關閉多家 VR 工作室 多項 VR 大作接連喊停

Meta 元宇宙戰略最近出現變化，原本傳出已經開始規劃、準備進入開發階段的《Batman: Arkham Shadow 蝙蝠俠：阿卡漢之影》VR 續作，近日傳出 Meta 公司內部確定將暫停開發這款遊戲。

另外，YouTube 頻道「Gamertag VR」還爆料，有一款尚未公開的《哈利波特》VR 遊戲也已經被取消。

續作並非賣不好，而是「撐不起策略轉彎」

《Batman: Arkham Shadow 蝙蝠俠：阿卡漢之影》由 Camouflaj 開發並在 2024 年底於 Quest 3 獨家上架，而且這款 VR 遊戲無論在媒體評價或玩家之間都大獲好評。

廣告 廣告

也因此先前有消息傳出《蝙蝠俠：阿卡漢之影》續作已經進入準備階段，就連身為「高登局長」的配音員 Mark Rolston 也曾公開透露新作即將展開。

只是續作遊戲並不是由原本的 Camouflaj 工作室操刀，而是交由 Meta 旗下另一家 VR 工作室 Sanzaru Games 負責。

不過，由於日前 Meta 宣布關閉 Sanzaru 遊戲工作室，這也連帶導致《蝙蝠俠》VR 續作在沒有任何緩衝的情況之下，宣告終止開發。

多家 VR 工作室關閉，Camouflaj 也不再做遊戲

Meta 除了關閉 Sanzaru 遊戲工作室之外，同時還關閉了開發《Resident Evil 4 VR 惡靈古堡 4 VR》的 Armature Studio ，以及製作《Deadpool VR 死侍VR》的 Twisted Pixel。

就連原本開發《蝙蝠俠：阿卡漢之影》的 Camouflaj 工作室也出現大幅裁員，並確認未來不再開發 VR 遊戲。也就是說，Meta 已經實質退出開發 VR 單機遊戲。

而目前 Meta 旗下仍持續運作的遊戲團隊只剩下三家：

Beat Games（《Beat Saber 節奏光劍》）

BigBox（《Population: One》）

Ouro Interactive（Horizon Worlds）

這幾家公司開發的遊戲與軟體大多屬於長期營運遊戲，短期內也看不到新單機大作。

不只《蝙蝠俠》？傳《哈利波特》VR 遊戲因為 Meta 撤資而遭殃

然而，受影響的不只有 Meta 旗下工作室與《蝙蝠俠》VR 續作。根據 YouTube 頻道「Gamertag VR」爆料，Meta 還撤回多家第三方遊戲工作室的投資資金，導致尚未公開的《哈利波特》VR 遊戲開發只能終止。

據外媒報導，《哈利波特》VR 遊戲是由 Skydance Games 開發，並計畫在 Quest 平台獨佔推出，而這家遊戲工作室先前曾推出《Skydance’s BEHEMOTH》、《陰屍路：聖徒與罪人》VR 系列。雖然官方尚未證實《哈利波特》VR 專案的存在，但相關消息已在產業內流傳一段時間。

除了《哈利波特》VR 遊戲因為 Meta 撤資胎死腹中之外，外媒認為遊戲工作室 Cloudhead Games 裁員高達 70% 也是 Meta 撤資的結果。

Reality Labs 策略調整，VR 遊戲讓位給 AI 與智慧眼鏡

這一連串的遊戲工作室關閉與裁員，被外界認為是 Meta 策略轉彎的影響，不僅 Quest 頭戴裝置在最近一年的銷售表現不如預期，Reality Labs 部門也處於長期虧損狀態。為了重新調整公司策略，日前《紐約時報》、《彭博社》也報導，Meta 精簡 Reality Labs 部門人員，裁員超過 1,500人。

種種消息都證實 Meta 正在將投資開發重心從「元宇宙計劃」轉向 AI 人工智慧、智慧眼鏡與穿戴裝置，尤其是 Meta 與 EssilorLuxottica 合作推出的 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡相當受到歡迎，銷售量持續攀升，甚至還傳出 Meta 正考慮將提升智慧眼鏡的年產量，計劃從原本生產 1,000 萬支提升至 2,000 萬支以上。

只是隨著《蝙蝠俠：阿卡漢之影》VR 續作中止開發、《哈利波特》VR 遊戲取消，代表的意義不只是一款遊戲 IP 的終結，而是 Meta 對 VR 遊戲內容投資策略的改變。也令人好奇，未來 Quest 平台是否還會出現高品質、重敘事的獨佔大作。

▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥

Insta360 模組化新機傳言曝光，口袋相機市場要大洗牌了？

傳 iPhone Fold 與 iPhone 18 Pro 將搭載 2 奈米製程 A20 Pro 晶片

蘋果影視再下一城！美國製片人工會獎獲得 7 項入圍

Steam Machine 價格曝光！台幣三萬起跳你買單嗎？

NVIDIA 公布 AI 新技術 人類將從物理上被 AI 取代？