Meta 為轉攻 AI 眼鏡關閉多家 VR 工作室 多項 VR 大作接連喊停
Meta 元宇宙戰略最近出現變化，原本傳出已經開始規劃、準備進入開發階段的《Batman: Arkham Shadow 蝙蝠俠：阿卡漢之影》VR 續作，近日傳出 Meta 公司內部確定將暫停開發這款遊戲。
另外，YouTube 頻道「Gamertag VR」還爆料，有一款尚未公開的《哈利波特》VR 遊戲也已經被取消。
續作並非賣不好，而是「撐不起策略轉彎」
《Batman: Arkham Shadow 蝙蝠俠：阿卡漢之影》由 Camouflaj 開發並在 2024 年底於 Quest 3 獨家上架，而且這款 VR 遊戲無論在媒體評價或玩家之間都大獲好評。
也因此先前有消息傳出《蝙蝠俠：阿卡漢之影》續作已經進入準備階段，就連身為「高登局長」的配音員 Mark Rolston 也曾公開透露新作即將展開。
只是續作遊戲並不是由原本的 Camouflaj 工作室操刀，而是交由 Meta 旗下另一家 VR 工作室 Sanzaru Games 負責。
不過，由於日前 Meta 宣布關閉 Sanzaru 遊戲工作室，這也連帶導致《蝙蝠俠》VR 續作在沒有任何緩衝的情況之下，宣告終止開發。
多家 VR 工作室關閉，Camouflaj 也不再做遊戲
Meta 除了關閉 Sanzaru 遊戲工作室之外，同時還關閉了開發《Resident Evil 4 VR 惡靈古堡 4 VR》的 Armature Studio ，以及製作《Deadpool VR 死侍VR》的 Twisted Pixel。
就連原本開發《蝙蝠俠：阿卡漢之影》的 Camouflaj 工作室也出現大幅裁員，並確認未來不再開發 VR 遊戲。也就是說，Meta 已經實質退出開發 VR 單機遊戲。
而目前 Meta 旗下仍持續運作的遊戲團隊只剩下三家：
Beat Games（《Beat Saber 節奏光劍》）
BigBox（《Population: One》）
Ouro Interactive（Horizon Worlds）
這幾家公司開發的遊戲與軟體大多屬於長期營運遊戲，短期內也看不到新單機大作。
不只《蝙蝠俠》？傳《哈利波特》VR 遊戲因為 Meta 撤資而遭殃
然而，受影響的不只有 Meta 旗下工作室與《蝙蝠俠》VR 續作。根據 YouTube 頻道「Gamertag VR」爆料，Meta 還撤回多家第三方遊戲工作室的投資資金，導致尚未公開的《哈利波特》VR 遊戲開發只能終止。
據外媒報導，《哈利波特》VR 遊戲是由 Skydance Games 開發，並計畫在 Quest 平台獨佔推出，而這家遊戲工作室先前曾推出《Skydance’s BEHEMOTH》、《陰屍路：聖徒與罪人》VR 系列。雖然官方尚未證實《哈利波特》VR 專案的存在，但相關消息已在產業內流傳一段時間。
除了《哈利波特》VR 遊戲因為 Meta 撤資胎死腹中之外，外媒認為遊戲工作室 Cloudhead Games 裁員高達 70% 也是 Meta 撤資的結果。
Reality Labs 策略調整，VR 遊戲讓位給 AI 與智慧眼鏡
這一連串的遊戲工作室關閉與裁員，被外界認為是 Meta 策略轉彎的影響，不僅 Quest 頭戴裝置在最近一年的銷售表現不如預期，Reality Labs 部門也處於長期虧損狀態。為了重新調整公司策略，日前《紐約時報》、《彭博社》也報導，Meta 精簡 Reality Labs 部門人員，裁員超過 1,500人。
種種消息都證實 Meta 正在將投資開發重心從「元宇宙計劃」轉向 AI 人工智慧、智慧眼鏡與穿戴裝置，尤其是 Meta 與 EssilorLuxottica 合作推出的 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡相當受到歡迎，銷售量持續攀升，甚至還傳出 Meta 正考慮將提升智慧眼鏡的年產量，計劃從原本生產 1,000 萬支提升至 2,000 萬支以上。
只是隨著《蝙蝠俠：阿卡漢之影》VR 續作中止開發、《哈利波特》VR 遊戲取消，代表的意義不只是一款遊戲 IP 的終結，而是 Meta 對 VR 遊戲內容投資策略的改變。也令人好奇，未來 Quest 平台是否還會出現高品質、重敘事的獨佔大作。
▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥
Insta360 模組化新機傳言曝光，口袋相機市場要大洗牌了？
傳 iPhone Fold 與 iPhone 18 Pro 將搭載 2 奈米製程 A20 Pro 晶片
蘋果影視再下一城！美國製片人工會獎獲得 7 項入圍
Steam Machine 價格曝光！台幣三萬起跳你買單嗎？
NVIDIA 公布 AI 新技術 人類將從物理上被 AI 取代？
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 25
凹子底驚見「幽靈水怪」？疑鱷雀鱔現蹤 環保局急動員抓捕
高雄凹子底森林公園冬季限定的落羽松美景，近期成為拍照打卡景點，但卻有民眾發現，園內生態池中有巨型魚類現蹤，疑似是俗稱幽靈火箭的外來魚種鱷雀鱔，由於該外來魚種恐危及生態，高市府環保局表示，已派員前往尋找，如經發現將隨即將其移除。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
MLB》不滿道奇簽Tucker 傳各隊老闆決心力推薪資上限
根據The Athletic網站記者Evan Drellich報導，1名被告知大聯盟各隊老闆內部討論的消息來源透露，各隊老闆對於道奇有能力與Kyle Tucker簽下豪華稅計算中平均年薪現值達5700萬美元（約新臺幣18億元）的合約感到「憤怒」，更堅定了要推行薪資上限制度的決心。TSNA ・ 1 小時前 ・ 6
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 53
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 40
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 309
曹西平生前已布局遺產？千萬房產「早過戶給乾兒子」金額超貼心
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平去年底猝逝，他曾心寒透露與親人不合，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給乾兒子」、「一毛不給姓曹的」；不過他在法律上未收養乾兒子，手足可能透過民法「特留分」獲得部分遺產。不過有最新消息指出，其實曹西平早已佈局，相關不動產交易紀錄指出，他生前價值千萬的住所過戶給乾兒子Jeremy，房產專家看到金額也直言，「顯示出曹西平的貼心」。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 34
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 23
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 5
不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家
回顧去年8月22日傍晚近6點，本刊直擊身穿紅色緊身裝的蕾菈，在國際德州撲克競技賽事空檔下樓抽菸。晚間10點7分賽事結束後，蕾菈獨自搭車離開，卻未返回位於新北市的住處，而是前往台北市大安區一處華廈。更耐人尋味的是，同樣參與該場賽事的湯宇，當晚並未現身該處，夫妻兩人...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 59
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 56
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 257
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 134
28歲女血糖正常被警告「恐得糖尿病」！專家揭「關鍵元凶」 一堆人中鏢
夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！ 胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分 其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應： 1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。 2、身體呈現慢性發炎狀態長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。 睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質 1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡3、營造良好睡眠環境：確保常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 48
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 19 小時前 ・ 95
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3