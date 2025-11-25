Meta AI在台上線 幫助用戶探索、解惑與將靈感化為意象

作為一個從香港移居台灣的港人，筆者每天在台北街頭喝著珍奶、逛著夜市，總以為這片民主土壤能讓人喘口氣，遠離那種「一國兩制」的窒息感。可是最近看著國安局的報告，還有央廣網站被內部員工搞出五星旗的鬧劇，心裡真是五味雜陳。中國每天對台灣發動280萬次網絡攻擊，這數字聽起來像科幻片，但它不是虛構，而是真真切切的威脅。更荒謔的是，央廣這家公共媒體，竟被自家工程師當成「示範場」，用駭客手段「揭弊」，還扯上民眾黨立委黃國昌。這種內外夾擊，讓筆者不禁想問：台灣的網絡防線，到底是銅牆鐵壁，還是紙糊的燈籠？ 國安局的報告直指，中國的攻擊並不是零星的駭客惡作劇，而是國家級的系統性行動。解放軍、國安和公安體系聯手民間駭客集團，像一支隱形軍隊，潛伏在台灣的網絡邊緣，伺機而動。他們的目標廣泛，從政府機關到關鍵基礎設施，涵蓋醫療、國防、外交、通訊、能源等領域。舉個例子，報告提到中國駭客曾試圖竊取台灣醫療系統的資料，這不只是偷情報那麼簡單——想像一下，如果他們操控醫院的電子病歷系統，疫情期間亂改數據，那豈不是比病毒還可怕？再看能源領域，台灣的電網本就敏感，上次漢光演習時，就有報導指出中國曾發動DDoS攻擊，試圖癱瘓軍事

