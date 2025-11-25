Meta AI在台灣、日本陸續上線 可幫你做這些事

記者李鴻典／台北報導

即日起，Meta AI於台灣與日本陸續推出。Meta AI便利地整合於Instagram、Facebook、Messenge 及 WhatsApp等大眾熟悉且喜愛的應用程式中，只需點擊Meta AI圖示 或在群組聊天中輸入「@Meta AI」，即可與朋友一同體驗，也可直接連結至Meta.AI使用網頁版。

Meta AI於台灣與日本陸續上線，為社群體驗增添互動樂趣。

目前每月有超過十億人正在使用Meta AI，Meta說，持續優化旗下AI產品，貼近使用需求並更有效率地協助大家完成各種任務。隨著Meta AI在台灣與日本逐步上線，將有更多人能藉助Meta AI激發新點子、創作與編輯圖像與影片、深入探索各類主題，或為生活增添趣味。

Meta也將在過程中，持續依據使用回饋，讓Meta AI更理解各地的文化、歷史與用語。

可以透過Meta AI：

獲取推薦資訊、生活建議、課業輔助以及針對各類問題的解答。

在群組聊天中引導討論，或製作專屬GIFs為對話增添樂趣。​

運用工具創造有趣又富想像力的創作、製作圖片或動態圖片。

​輕鬆設計封面視覺或建立靈感庫 ，為照片注入個人風格。

Meta強調，將持續了解社群使用體驗與回饋，推出更多 Meta AI 的新功能。

