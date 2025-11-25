Meta AI整合IG臉書 幫用戶解惑生成創意圖片

（中央社記者吳家豪台北25日電）人工智慧（AI）產業競爭白熱化，OpenAI、Google等大廠近期陸續發表新模型掀起熱潮。Meta公司今天宣布，Meta AI即日起在台灣與日本陸續推出，可以在社群聊天中幫用戶解答各類問題或生成創意圖片。

Meta AI整合在Instagram、Facebook、Messenger及WhatsApp等應用程式中，只需點擊Meta AI圖示或在群組聊天中輸入「@Meta AI」即可體驗，也能直接連結到Meta.AI（https://www.meta.ai）使用網頁版。

舉例來說，透過Meta AI可以取得推薦資訊、生活建議、課業輔助及針對各類問題的解答，也能在群組聊天中引導討論或製作專屬GIFs動態圖片。

Meta發布新聞稿指出，目前每月有超過10億人正在使用Meta AI，Meta持續優化旗下AI產品，貼近使用需求，並更有效率協助用戶完成各種任務。

Meta表示，隨著Meta AI在台灣與日本逐步上線，將有更多人能藉助Meta AI激發新點子、創作與編輯圖像與影片、深入探索各類主題。Meta也將在過程中持續依據使用回饋，讓Meta AI更理解各地的文化、歷史與用語。（編輯：張良知）1141125