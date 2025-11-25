Meta AI 於台灣、日本上線 從FB、IG點擊此圖示即可使用

Meta AI 於台灣與日本陸續上線，為社群體驗增添互動樂趣。業者提供



Meta 今日（11/25）宣布，即日起，Meta AI 於台灣與日本陸續推出。Meta AI 整合於 Instagram、Facebook、Messenger 及 WhatsApp 等大家熟知的應用程式中，只需點擊 Meta AI 圖示；或在群組聊天中輸入「@Meta AI」，即可與朋友一同體驗，也可直接連結至 Meta.AI 使用網頁版。

Meta 表示，目前每月有超過十億人正在使用 Meta AI，Meta 持續優化旗下 AI 產品，貼近使用需求並更有效率地協助大家完成各種任務。隨著 Meta AI 在台灣與日本逐步上線，將有更多人能藉助 Meta AI 激發新點子、創作與編輯圖像與影片、深入探索各類主題，或為生活增添趣味。Meta 也將在過程中，持續依據使用回饋，讓 Meta AI 更理解各地的文化、歷史與用語。

Meta AI 的主要功能包括：

1. 獲取推薦資訊、生活建議、課業輔助以及針對各類問題的解答。

2. 在群組聊天中引導討論，或製作專屬 GIFs 為對話增添樂趣。

3. 運用工具創造有趣又富想像力的創作、製作圖片或動態圖片。

4. 輕鬆設計封面視覺或建立靈感庫 ，為照片注入個人風格。

Meta指出，將持續了解社群使用體驗與回饋，推出更多 Meta AI 的新功能。

