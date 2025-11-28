Meta AI 終於來了！Meta AI 能做什麼？5 大重點功能一次看

距離 Meta AI 在美國推出大半年之後，Meta 終於在官方臉書宣布，Meta AI 台灣與日本陸續上線中，包括 Facebook、Instagram、Messenger 與網頁版都可以使用。以後，不需要 VPN，也不用額外安裝 App，使用者只要在臉書、IG 點擊 Meta AI 的圖示，或在聊天室輸入 @Meta AI 就能召喚 AI 助理。

如何叫出 Meta AI？按圖示或輸入 @Meta AI 就能用

Meta 表示希望讓 AI 更自然融入社群使用場景，因此啟動方式相當簡單：

在 FB、IG、Messenger 點選 Meta AI 圖案

聊天群組輸入 @Meta AI，可讓 AI 協助回覆

使用網頁版 Meta AI，免登入即可先看介面

不過，由於 Meta AI 不是一次直接開放給台灣、日本用戶使用，而是逐步分批推送，所以有部分使用者登入網頁版後，仍會看到寫著「Meta AI 在你所在國家地區尚未開放使用」的提醒視窗。

Meta AI 能做什麼？5 大重點功能一次看

至於 Meta AI 的功能部分，基本上就類似 ChatGPT、Google Gemini、Grok 等聊天機器人，以實用功能為主，涵蓋聊天、圖片生成到社群互動，主要功能包括：

生活問答、搜尋資訊：它可以查詢天氣、課業輔導、生活建議，並整合搜尋功能

圖片與動畫生成：支援中英文提示詞，可生成插畫、照片風格、角色畫風，也能用於社群封面視覺創作。

寫作、翻譯、摘要：可協助社群貼文文案、長文摘要、多國語言翻譯、寫作草稿

群組聊天互動：Meta AI 在群組中可扮演小助理，像是進行引導討論、解說資訊、產生符合氣氛的 GIF、動態圖片，藉以增加聊天的趣味性。

AI 修圖、擴圖、移除物件、影片生成：在 IG、Messenger 對話中就能進行移除畫面物體、修圖、生成 3～8 秒短影片，這些功能與海外版本接近，但仍視官方開放的情形而定。

整體來說，Meta AI 正式登台雖然是好消息，但搭配 Meta AI 最重要的 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡還不確定未來是否會在台灣推出，也因此目前使用者還無法體驗到 Meta AI 最便利的語音模式、即時翻譯功能、進階視覺辨識能力等。只有 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡在台灣推出之後，使用者才能體驗到最完整、最實用的 Meta AI 功能。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Meta

