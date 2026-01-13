Meta官方宣佈，將任命曾於高盛 (Goldman Sachs)，同時曾在美國白宮任職的前政府官員Dina Powell McCormick擔任公司總裁與副董事長。這項人事案顯示Meta正試圖引入更多具備全球金融視野與政治溝通能力的重量級人物，以應對未來更複雜的監管環境與市場挑戰。

Meta宣佈前白宮官員、高盛高管Dina Powell McCormick出任總裁與副董事長

金融與政治雙棲背景，深受Mark Zuckberg倚重

Dina Powell McCormick的履歷相當顯赫，橫跨華爾街金融圈與華盛頓政治圈。

在金融領域，她曾是高盛的合夥人，負責管理全球主權投資銀行業務。加入Meta營運團隊前，Dina Powell McCormick曾擔任商業銀行BDT & MSD Partners副董事長暨總裁職位。

在政治領域，Dina Powell McCormick曾在美國總統川普第一任期內擔任副國家安全顧問，也曾在小布希 (George W. Bush) 政府時期擔任國務卿康多莉扎·賴斯 (Condoleezza Rice) 的助理國務卿。此外，她的丈夫則是現任賓州共和黨參議員Dave McCormick。

Meta執行長Mark Zuckerberg 表示：「Dina在全球金融最高層級的經驗，結合她在世界各地深厚的人脈關係，使她成為協助 Meta 管理下一階段成長的獨特人選」。

從董事會轉任營運核心，強化共和黨連結？

值得注意的是，Dina Powell McCormick與Meta的淵源並非現在才開始，其曾於2025年4月加入Meta董事會，但在任職僅8個月後，於同年12月辭職。如今看來，當時的辭職顯然是為了轉任公司內部更高階的營運職位做鋪路。

這也是Meta本月任命的第二位具有川普政府背景高層。上週，Meta才剛延攬前微軟副總裁、曾在川普第一任期擔任副美國貿易代表的Curtis Joseph Mahoney擔任法務長 (Chief Legal Officer)。

連續兩位具有共和黨背景的重量級人物加入，外界看法解讀Meta正在積極修補與調整其政治遊說與法律攻防的陣容，特別是在面對全球日益嚴格的科技監管與反壟斷調查時，這些具備「旋轉門」經驗的將領將扮演關鍵角色。

分析觀點

自從前任營運長Sheryl Sandberg離開後，Meta一直在尋找能夠在「商業變現」與「公共政策」兩端都能鎮得住場子的二號人物。

Dina Powell McCormick的出身相當有意思，她並非傳統的矽谷科技人，而是標準的「華爾街+華盛頓」綜合體。這似乎也暗示Meta下一階段的戰略重心：不再只是產品功能的競爭，更多的是資本運作、全球合規以及政治公關的博弈。

隨著川普勢力在美國政壇的影響力，以及全球對於AI與社群媒體的監管力道加大，Meta需要一位能直接與政府高層、主權基金對話的「外交官」。Dina Powell McCormick的上任，或許能讓Mark Zuckerberg更專注於AI技術與元宇宙的開發，將複雜的政商關係交由這位長袖善舞的新總裁來打理。

