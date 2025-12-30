Meta年底再展現「鈔能力」！收購上線8個月營收破億美元的當紅AI Agent新創Manus

趕在2025年結束之前，Meta執行長Mark Zuckerberg的AI購物車顯然還沒裝滿，再次展現其收購的「鈔能力」，買下短短上線8個月營收就達破億美元規模的當紅AI Agent新創Manus。

Meta稍早宣布收購總部位於新加坡的AI新創團隊 Manus。這家公司背後團隊隸屬於北京蝴蝶效應科技 (即開發知名AI助理Monica的公司)，並且在短短8個月內創下規模破億美元營收紀錄，而Meta選擇將其收購，顯然是計畫將更強大的AI代理 (AI Agent) 能力，注入其擁有數十億用戶的社交帝國中。

上線8個月營收破億美元，Manus憑什麼？

Manus的核心產品是「通用型AI代理」，意味其不只會陪人聊天，還能幫人「做事」。

根據官方數據，Manus專注於幫助用戶執行複雜的研究、自動化任務。其成長速度相當驚人：正式上線僅8個月，其年度經常性收入 (ARR) 就已經突破1億美元。截至12月初，Manus已處理超過147兆個Token，並且建立了超過8000萬台虛擬機來執行任務。

自從推出1.5版本後，Manus更維持每月超過20%的複合成長率。這種將AI能力轉化為實際生產力，並且具備高度可靠性的系統，正是目前矽谷巨頭們最渴求的技術拼圖。

保持獨立營運，但在Meta撐腰下「幹大事」

雖然被Meta收購，但Manus的營運模式似乎保有相當大的彈性。

Manus執行長肖弘表示，公司將繼續在新加坡營運，並且透過原本的App與網站提供訂閱服務。與Meta的合作，將使Manus能在不改變決策機制的前提下，獲得更強大的基礎建設支持。

對Meta而言，這筆交易的價值在於「整合」。Meta聲明指出，除了支持Manus營運外，未來也將把Manus的技術整合進Meta旗下的產品 (預期是Instagram、WhatsApp或Messenger的商務應用中)，預期也將強化Meta目前在Super Intelligence (超級智慧)的發展佈局。

Mark Zuckberg的AI佈局：從「算力」到「代理人」

回顧2025年，Mark Zuckberg為了AI可說是持續發揮其「鈔能力」。

在此之前，Meta才剛斥資143億美元投資數據標註新創Scale AI，將其估值推升至290億美元，甚至延攬該公司年僅28歲的創辦人汪滔 (Alexandr Wang)加入Meta超級智慧實驗室 (MSL)。此次再收購Manus，顯示Meta的戰略正從底層的「數據與算力」，向上延伸至應用層的「AI代理」。

分析觀點：AI的下半場是「執行力」

筆者認為，Meta收購 Manus釋出了一個強烈訊號：AI聊天機器人 (Chatbot) 的時代已經過去，現在是AI代理 (Agent) 的時代。

過去我們驚艷於ChatGPT能寫詩、寫程式，但商業應用的最後一哩路是「自動化執行」。Manus之所以能在短時間內創造1億美元營收，就是因為它解決了用戶「做研究、跑流程」的繁瑣痛點。

對於擁有龐大B2B商務生態的Meta來說，如果能讓Instagram上的商家透過AI代理自動處理訂單、客服對話，甚至市場分析，將能創造巨大的變現空間。這筆收購案，或許正是Meta明年AI戰略的核心引擎。

