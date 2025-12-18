去年Meta宣布開放旗下VR作業系統Horizon OS，並且拉攏華碩及聯想成為首波合作夥伴，意圖打造VR界的「Android聯盟」，但此項計畫似乎遇到極大轉折。

Meta證實暫停與華碩、聯想等第三方業者合作VR頭戴裝置，全力轉向智慧眼鏡與自家硬體

相關消息指稱，Meta證實已經「暫停」這項第三方VR頭戴裝置合作計畫，意味短期內 (或是永遠)無法看到掛著ROG品牌的電競VR頭戴裝置，或是聯想主打提高工作生產力的混合實境裝置問世。

Meta：先顧好自己

Meta稍早對外證實說法中，表示目前策略轉向專注於「打造推動VR市場所需的世界級第一方硬體與軟體」，意思就是會先將資源集中在自家Quest系列產品，而不是分心去輔助合作夥伴開發硬體。

回顧2024年剛宣布合作時，華碩原本計畫推出掛上ROG品牌的電競VR頭戴裝置，而聯想則計畫開發專注於「生產力、學習與娛樂」的混合實境 (MR) 裝置，延續其ThinkPad或Yoga品牌定位。

然而，自從宣布以來，這兩家廠商幾乎沒有釋出任何具體的產品細節，如今計畫喊卡，這兩款產品很可能就此塵封。

資源重組：元宇宙失寵，AI眼鏡成為新歡

這項決策其實有跡可循，畢竟在今年的Meta Connect大會上，Meta幾乎將重心放在智慧眼鏡 (Smart Glasses)，對於Quest系列VR頭戴裝置基本上隻字未提。另一方面，隨著與雷朋品牌合作的Ray-Ban Meta智慧眼鏡熱銷，加上全像投影眼鏡Orion原型機應用體驗吸引不少人，Meta似乎找到了比厚重VR頭戴裝置更接近大眾市場的切入點。

在先前彭博新聞報導也指出，Meta正在削減VR與Horizon Worlds團隊預算，並且將部分資源轉移至AI眼鏡與穿戴裝置部門。

儘管如此，Meta強調並未完全放棄元宇宙佈局，表示仍致力於長期發展，未來隨著產品類別的演進，會再重新評估第三方裝置合作的機會。

