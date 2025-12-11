過去大力擁抱開源 (Open Source) 策略，甚至曾發表長文強調「開源AI是前進之路」的Meta執行長Mark Zuckerberg，其AI佈局似乎在近期出現明顯轉變。根據CNBC電視台與彭博新聞報導指稱，Meta內部正在開發一款代號為「Avocado」的全新AI模型，極有可能轉向封閉形式 (Proprietary) 的開發路線。

Meta秘密開發代號「Avocado」新AI模型，傳採非開源形式設計、全力衝刺「超級智慧」

代號Avocado，由新任AI長汪滔領軍

報導指出，這款代號「Avocado」的模型預計於2026年問世。該專案目前由Meta內部一個名為「TBD」的小型團隊負責，隸屬於「AI超級智慧實驗室」 (AI Superintelligence Labs)之下。

而該團隊由新任AI長汪滔 (Alexandr Wang)領導，同時消息指稱汪滔本身傾向於封閉模型的開發路徑，這與Meta過去幾年藉由Llama系列模型建立的開放生態系大相逕庭。

Llama 4難產，開源策略遇瓶頸？

這項策略轉變並非毫無徵兆，Mark Zuckerberg今年稍早曾表示Meta雖會持續在開源領域保持領先，但也以超級智慧 (Superintelligence) 的安全性考量為由，強調「不會開源所做的每一樣東西」。

此外，現有的Llama 4開發似乎遭遇了亂流。代號「Behemoth」的Llama 4模型已延遲數月，甚至傳出開發者對目前釋出的版本反應冷淡。紐約時報先前報導更指出，汪滔與其他高層甚至討論過是否要完全放棄Llama 4，而這或許也能解釋為何Meta急於另起爐灶開發「Avocado」。

為對抗Google與OpenAI，不惜投入6000億美元

為了在AI競賽中不落後於Google與OpenAI等強勁對手，Meta正經歷劇烈的內部重組。

• 人事大地震：長期支持開源理念、對大型語言模型 (LLM) 持保留態度的首席AI科學家Yann LeCun近期宣布離職；基礎人工智慧研究 (FAIR) 單位也裁撤了數百名員工。

• 天價投資：Meta預計在未來幾年內投入高達6000億美元資金來支撐其AI發展。

從Yann LeCun離開到「Avocado」的出現，顯示Mark Zuckerberg為了追求「超級智慧」，可能已經準備好打破自己去年的承諾，將最先進的AI技術鎖在自家的圍牆之內。

